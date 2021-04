PSOE y UGT exigen a la Junta cumplir con la función pública

El PSOE y la UGT exigieron a la Junta que cumpla sus compromisos, acuerdos y la ley con los empleados públicos, que han pasado de los «aplausos» en la primera ola de la pandemia de la covid-19 al «olvido». Además, reivindicaron las 35 horas, la carrera profesional, la equiparación salarial y la defensa de los servicios públicos como arma para combatir la despoblación en la Comunidad. Unas reclamaciones que salieron a la luz durante el encuentro mantenido ayer por el líder socialista, Luis Tudanca, y el secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT Tomás Pérez, en la que acusaron al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos de estar aplicando una estrategia negociadora que nunca se había vivido en la Comunidad Autónoma y que consiste en separar y en dividir a los distintos sectores con los que acuerda por separado.

El dirigente socialista, que deseó a los de la UGT el «mayor de los éxitos» en la defensa de lo público, reconoció el desempeño «enorme e ingente» de estos trabajadores que en ocasiones han hecho «a costa de su salud» en unos meses tan duros, en los que recordó que pese a estar en la primera línea de la batalla contra el virus solo han recibido aplausos, por lo que ahora consideró es el momento de que tengan «un reconocimiento que vaya más allá de lo honorífico».

En la misma línea, Tomás Pérez puso de manifiesto el «olvido» y las actuaciones «poco edificantes» que han recibido, como el pacto cerrado por la Junta y Satse, que recordó es un acuerdo con «una parte de un sector», que no representa ni siquiera al conjunto de la enfermería, y deja fuera a los docentes, que –según dijo– son los peores pagados de toda España. Por ello, censuró que la Junta ahora se dedique a «dividir», no solo negociando por sectores, sino dentro de cada uno de ellos, puesto que reiteró la mejora de las condiciones salariales de la enfermería no se aplicarán a los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales.

En esta línea, Tudanca planteó algunas de las demandas de UGT como la jornada de las 35 horas semanales, el desarrollo de la carrera profesional y, también, la equiparación salarial de todos los empleados públicos de la Comunidad. «Desde luego es lo que les debemos, la dignidad que les debemos», manifestó el dirigente socialista.

Así, Tudanca se puso a disposición de UGT, mientras el responsable de la Federación de Servicios Públicos defendió la necesidad de que todos los que se oponen a los «desaciertos» de la Junta se unan para que rectifique. Por último, Tomás Pérez en relación a las 35 horas que cuando leyó que el presidente Alfonso Fernández Mañueco asumía la negociación con Por Ávila pensó que ocurriría como con los sindicatos y recordó el dicho de: «Obras son amores y no buenas razones».