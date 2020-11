Iñaki Gabilondo ofrece la realidad del cambio climático

Porvenir es la nueva serie documental de Movistar+ sobre el cambio climático, protagonizada por Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil y conducida por Iñaki Gabilondo que se encuentra en pleno rodaje en la Región de Murcia.

Además de trabajar en las localidades de La Manga del Mar Menor y Cartagena, parte de las grabaciones de la ficción, que finalizan la semana que viene, también se han desarrollado en la Comunidad de Madrid. Para la parte documental, Iñaki Gabilondo, junto a varios expertos se ha desplazado por diversos lugares de España como el Parque Nacional de Doñana, Pirineos, El Hierro, el cabo de Creus o Vigo, entre otros.

En Porvenir, que llegará a Movistar+ el próximo mes de diciembre, se analizan por primera vez las causas y las consecuencias del calentamiento global en España y se hará a través de sus protagonistas: nosotros. El cambio climático es el mayor reto al que se va a enfrentar la humanidad en las próximas décadas y lo que está en juego no es solo el planeta, sino la supervivencia del ser humano, la vida tal y como la conocemos hoy.

Porvenir aborda esta problemática desde un novedoso punto de vista: el de la docuficción. El veterano periodista guiará a los espectadores por dos mundos, el puramente documental, en el que se desplazará por diferentes lugares de España en los que el cambio climático y la mano del hombre están causando estragos tal vez irreparables y donde conocerá y conversará con científicos, biólogos, expertos y habitantes de diversos lugares en los que se verá con claridad lo que el futuro puede deparar si no se pone remedio a tiempo.

El mundo de la ficción contará con un reparto de lujo formado por Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil. Ellos darán vida a tres hermanos y la hija de uno de ellos, que se reencuentran en la antigua casa familiar tras la muerte de su madre para ponerse de acuerdo con la herencia recibida en pleno estado de alarma, que les obligará a quedarse confinados en la misma. Una familia que realizará un viaje sentimental, geográfico y temporal y que, sin saberlo, atraviesa un momento esencial de sus vidas en el que, si no actúan de la manera adecuada, las consecuencias pueden ser irreparables. Lo mismo que le sucede al planeta Tierra.

Iñaki Gabilondo, como prescriptor y narrador, es el guía en esta travesía para entender qué está pasando, qué puede pasar y qué se puede hacer. Se necesita imaginar el futuro, crear una nueva secuencia que cambie la Historia. Propone poner a la naturaleza en el centro de las decisiones y crear consciencia de que la Tierra es el único hogar que hay y que aún se está a tiempo de salvarla.

Porvenir, una producción original Movistar+ en colaboración con La Caña Brothers, constará de tres episodios: Tierra, Mar y Aire.