El Banco de Alimentos recauda 66.800 euros

Súper agradecidos. Así están los miembros del Banco de Alimentos de Ávila con la respuesta dada por los abulenses en su última Gran Recogida.

Una Gran Recogida ésta, la de 2020, muy distinta a todas las celebradas anteriormente, ya que en esta ocasión, más que recoger los alimentos aportados por aquellos que quisieron unirse a la causa, Banco de Alimentos solicitó la colaboración económica de los españoles en general y de los abulenses en particular.

De esta manera, a través de las distintas vías de colaboración que se establecieron, Banco de Alimentos de Ávila ha recaudado en esta Gran Recogida 66.800 euros, una cifra súper generosa, como este jueves reconocía para Diario de Ávila Manuel Velázquez, voluntario de la ONG.

De esta cantidad, la gran mayoría se recaudó en las donaciones directas que los abulenses hicieron en las cajas de los supermercados e hipermercados. De esta manera, se aportaron 55.000 euros.

Pero también fueron muchos los abulenses que prefirieron utilizar las nuevas tecnologías para realizar sus donaciones. De esta manera, a través de la web del Banco de Alimentos de Ávila se recaudaron 2.800 euros; en forma de transferencia bancaria se sumaron otros 3.500 euros más; y a través de la página de Fesval, donde se podían hacer donaciones al Banco de Alimentos de Ávila, se recaudaron otros 5.500 euros.

A estas cifras económicas habría que añadir, además, los 7.500 kilogramos que se recogieron de manera física en algunos de los establecimientos en los que no se podían hacer donativos mediante el ticket de compra.

«Calculamos que, en total, este año habremos recogido entre un 10 y un 15 por ciento más que el año pasado», decía orgulloso Velázquez, feliz, como sus compañeros, por la respuesta dada por la sociedad abulense.

Y es que este año hace más falta que nunca la solidaridad, recalcan desde el Banco de Alimentos, que ahora trabaja en la organización de las compras que tendrán que llevar a cabo con el dinero recogido.

En principio, el dinero se invertirá de manera proporcional en los establecimientos en los que se realizaran las aportaciones. «Cada establecimiento nos dirá la cuantía que aportaron sus clientes y nosotros gastaremos en cada tienda esas cantidades», explica Velázquez, que recuerda que hace muy poco tiempo Banco de Alimentos hizo otra gran compra de casi 30.000 euros para atender las necesidades de sus usuarios.

«Una vez que nos organicemos veremos cuáles son las principales necesidades y en función de eso haremos nuestras compras», proseguía explicando el voluntario, que por otra parte apuntaba que la Gran Recogida de este año les ha supuesto a ellos mucho menos trabajo, al no tener que encargarse de la gestión de las personas voluntarias ni de la recogida y traslado de los alimentos aportados por los abulenses en cada tienda.