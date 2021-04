Buena respuesta a la llamada a la vacunación

El hospital Provincial se convirtió de nuevo en un punto de vacunación masivo, en este caso con un llamamiento para los nacidos en 1958, aunque también estaba abierto para los de 1956 y 1957 que no acudieran a las anteriores citas. A media mañana se pudo ver mucho movimiento en el hospital, con afluencia de personas dispuestas a vacunarse contra la covid-19, en este caso con la vacuna de Astrazeneca y que se habían podido enterar de la cita a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Es cierto que algunas personas criticaron esta forma de convocatoria porque no todo el mundo tiene la disponibilidad de las redes sociales, aunque desde Sanidad siempre se ha insistido que quienes no acudan tendrán nuevas posibilidades para vacunarse. En lo que sí parecía haber una coincidencia general es en que la organización funcionaba muy bien. Lo cierto es que, al menos durante la primera parte de la mañana, aunque había colas en determinados momentos no se producían grandes esperas y así lo señalaban quienes acudieron a vacunarse.

Como en ocasiones anteriores, quienes fueron al hospital Provincial iban pasando para ponerse la vacuna por la parte de atrás del centro y después esperaban cinco minutos en el interior y diez en el exterior para asegurar que no había ningún efecto adverso tras la vacunación. Lo hacían con un papel en sus manos donde se indicaba el lote de la vacuna recibida y que a las doce semanas correspondería la segunda dosis. En toda la organización Sacyl contó de nuevo con la colaboración de Protección Civil, entre otras cosas para organizar el paso de la gente.

El llamamiento a esta vacunación estuvo abierto a los vecinos de Ávila capital y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de salud de Muñana, Las Navas del Marqués, San Pedro del Arroyo, Burgohondo, Muñico y Ávila Rural. Se volvió a dividir la asistencia en cada hora un mes de nacimiento para evitar aglomeraciones tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Durante las dos primeras horas se administraron vacunas a 240 personas y a dos horas para terminar ya habían pasado 923. Finalmente se cerró con 1.032. Hay que recordar que el llamamiento era para 1.275 personas nacidas en 1958 más los que acudieran de los dos años anteriores y que en las citas previas no pudieran o quisieran vacunarse.

Ahora queda por conocer si desde la sanidad abulense se organizarán nuevas citas de vacunación, especialmente con la mirada puerta en los puntos satélites habilitados en Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Arévalo y Piedrahíta, donde ya se ha vacunado con anterioridad.