El Centro Universitario de la Policía estará en Ávila

El Ministerio del Interior ratifica que la sede del Centro Universitario de Policía Nacional estará en Ávila, y así estará reflejado en el Real Decreto con el que se articulará su creación. «Nunca se ha contemplado otra opción, nunca se han barajado otras alternativas ni han existido dudas al respecto», aseguran desde el Ministerio a través de un comunicado.

De esta forman, tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General de la Policía dejan claro que siguen «apostando por la mejora constante de las instalaciones y capacidades de la Escuela Nacional», como lo demuestra la dotación presupuestaria de 28 millones de euros: 15 millones para la mejora de las infraestructuras, 9 millones para la construcción de dos nuevos pabellones residenciales para alumnos y 4 millones específicamente para la creación del Centro Universitario de Policía Nacional.

Al hilo de este comunicado del Ministerio, el diputado del PSOE por esta provincia, Manuel Arribas pide al Partido Popular que «deje de engañar y poner en duda el futuro centro de la Escuela de Policía». El parlamentario abulense considera que «la campaña orquestada por el PP obedece a una estrategia que tiene el único objetivo de desprestigiar al Gobierno y obtener rédito político. Algo que prima por encima de la defensa y el trabajo real por nuestra provincia».

Manuel Arribas reitera que «por mucho que el Partido Popular se empeñe en ensuciar, tergiversar y generar incertidumbre sobre el futuro de la Escuela de Policía y su cetro adscrito, el compromiso del Ministerio del Interior está ahí. Quizá sea el hecho de que haya un Gobierno que, por fin, se preocupa del centro abulense, lo que le molesta a los populares».

En este punto, el diputado socialista declara que «cuanto menos, es poco elegante, recurrir a cortinas de humo para engañar a los abulense» y recuerda que «ha tenido que llegar un gobierno socialista para que la Escuela de Policía volviera a tener espacio en la agenda política y en las inversiones, después de años de abandono del Partido Popular. Por ello, venir ahora a plantear recogidas de firmas y erigirse en defensores la viabilidad de un proyecto ligado a la escuela, parece más bien, no sólo postureo, sino una pataleta derivada en una campaña para desprestigiar al Gobierno, eso sí, sin ningún tipo de argumento y creando un alarmismo innecesario con el único objetivo de intentar obtener rédito electoral y político».

«Los socialistas somos más de invertir el tiempo en trabajar y en realizar gestiones para que nuestra provincia prospere y menos de poner carpas” ha dicho Manuel Arribas quien entiende que esta recogida de firmas no es más que una puesta en escena para tapar, por ejemplo, la más que cuestionable gestión de la pandemia por parte de la Junta de Castilla y León, abandonando a su suerte a hosteleros, comerciantes, pymes y autónomos de Ávila, por no hablar de las decisiones atropelladas en la campaña de vacunación o la merma de servicios básicos, como la apertura de los consultorios y la atención presencial en el medio rural. Más le valdría al PP centrarse en todos estos problemas y dejar echar leña al fuego para generar uno, donde no lo hay», afirma.

Además, el parlamentario socialista invita al PP a consultar toda la documentación disponible sobre la Escuela Nacional de Policía y el centro universitario adscrito a la misma «porque parece evidente que hablan desde el desconocimiento o desde el nerviosismo que les produce el saber que el Partido Socialista y el Gobierno de España está haciendo las cosas bien».