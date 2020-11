El Barco, Piedrahíta y Muñana vuelven a tener pediatra

Las zonas de El Barco, Piedrahíta y Muñana recuperarán esta semana su servicio de pediatría. Así lo confirma la Junta de Castilla y León y también los propios usuarios que hace alrededor de un mes habían puesto en marcha una recogida de firmas para no tener que desplazarse a Ávila con sus hijos debido a la baja de su pediatra.

La intención de la Junta de Castilla y León estaba clara y así lo confirmaba la gerente de Asistencia Sanitaria, María Antonia Pedraza, a Diario de Ávila, la plaza estaba creada pero no encontraban especialista que se hiciera cargo de la atención pediátrica de casi medio millar de niños entre 0 y 14 años (los que suman entre las tres zonas, pues estamos hablando de un pediatra de área). Así lo reconocía a este medio pero también a los usuarios, sin embargo no ha sido hasta un mes después del inicio de la recogida de firmas cuando se ha podido reestablecer un servicio que quedó interrumpido por la baja médica del titular hace bastante más tiempo, allá por el mes de agosto.

Aunque el movimiento ciudadano se inició a principios de noviembre, finalmente no ha sido necesario presentar esas firmas demandando el servicio pues parece que ya está solucionado. En su día la impulsora de esta iniciativa, Clara Yáñez García-Bernalt, reconocía que era intención de la Junta solucionar el problema y cubrir la plaza pero entendía que no se podían quedar de brazos cruzados y menos ahora «que tanto que se habla de la España vaciada y a la que situaciones como éstas no ayudan». Ellos se movilizaron para hacer presión, sin embargo no ha sido necesario entregar las firmas recogidas porque la solución parece que ya ha llegado. De hecho, explicaba Yáñez que durante estos últimos días han estado recibiendo llamadas desde Ávila cancelando las citas pediátricas que iban a ser atendidas en la capital porque «parece ser que este miércoles tendremos pediatra». Esperan ansiosos ese desembarco puesto que también parecía que «iba a ser la semana pasada y entonces no lo fue». En cualquier caso confía en poder romper esa recogida de firmas porque ya no sea necesaria.

En estos últimos días se han cancelado citas puesto que desde que se quedaron sin pediatra hasta ahora que se ha cubierto la plaza hubo solución por parte de la Junta ya que les reservaron un día de la semana en el Hospital de Ávila para ser atendidos por el jefe de servicio de Pediatría, sin embargo, nada como tener pediatra sin tener que salir de su zona de salud. Y es que para desplazarse tienen varios problemas: la falta de transporte público en muchos casos deficiente, la distancia y la orografía, además de que los niños son pequeños y a lo que, desde luego, tampoco ayuda la crisis sanitaria en la que estamos inmersos.

En su momento, la gerente de asistencia sanitaria reconocía que ese atenderles en la capital «no era la solución, pero queríamos mantener la asistencia sanitaria y la atención pediátrica de estos niños y la mejor solución es que fueran atendidos en la consulta de pediatría del hospital de Ávila», reconocía. El problema parece que se ha solventado y en ese sentido se vuelve a la normalidad, una normalidad que pasa porque el pediatra pasará consulta dos días en El Barco, dos días en Piedrahíta y uno más en Muñana, para cerrar el círculo, pues como decíamos es un pediatra de área que cubre esas tres zonas de salud.