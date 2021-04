El PSOE reclama transparencia al equipo de gobierno

El portavoz de Presidencia del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Herráez, insistió este miércoles en que «la transparencia y la participación ciudadana son los pilares básicos sobre los que debe sustentarse un gobierno municipal, además de una demanda de los ciudadanos que, cada vez más, requieren tener acceso a la mayor información posible». Sin embargo, a su juicio, «esto, en Ávila, está muy lejos de ser una realidad, no sólo para la ciudadanía en general, sino para los propios grupos de la oposición que seguimos enterándonos por los medios de comunicación y las redes sociales de muchas cuestiones de interés para poder desempeñar nuestra labor».

A juicio de José Antonio Herráez, «ser transparente no consiste en definir una concejalía con este título, sino ejercer e implementar medidas que permitan conocer cuestiones tan simples como las agendas del alcalde y los tenientes de alcalde. Algo que puede consultarse en las páginas web de la mayoría de los ayuntamientos. No se entiende que algo tan sencillo no sea de carácter público como no se entiende que, en ocasiones y con frecuencia, las decisiones se lleven tomadas a las comisiones sin que exista debate previo, hurtando a la oposición de su legítima labor de control».

El edil socialista reitera que «la falta de compromiso con la transparencia por parte del equipo de gobierno es más que evidente» y sostiene que «desde que Por Ávila y Cs tomaran posesión hace dos años y conformaran el actual equipo de gobierno, no se ha avanzado nada en este tema y, más que nunca, hacen suyo el dicho popular de ‘yo me lo guiso, yo me lo como’».