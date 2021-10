El sueño de ser mamá

Según datos del Ministerio de Sanidad en 2020, los tratamientos de reproducción asistida en España aumentaron un 28 por ciento en los últimos cinco años. La infertilidad no siempre está relacionada con aspectos genéticos, también confluyen elementos ambientales, sociales y económicos, entre otros. La incorporación de la mujer al mundo laboral y la emancipación tardía de muchas parejas a causa de la crisis han retrasado en gran medida la decisión de tener hijos, por lo que las posibilidades se reducen y el milagro de la vida no siempre ocurre tan fácil y rápido como nos habían contado. Carmen Jonnes ha querido contar todas etapas de dolor y desesperación por las que pasó intentando ser madre con su libro En busca de la fertilidad.

«Ojalá todas nos quedáramos embarazadas a la primera en el momento que lo deseamos. Pero esto no siempre es así. Y de repente, lo que debería ser una etapa preciosa, se convierte en una pesadilla. La aparición de la regla todos los meses hace mella y la desesperación por no cumplir nuestro sueño nos envuelve. Los pilares sólidos de nuestra relación de pareja se tambalean y te sientes sola y rara, y lo peor, obsesionada», confiesa la castellonense, que añade «De repente, no hay nada más, solo búsqueda de embarazo. La incertidumbre me mataba y me hizo olvidarme de quién era».

Jonnes, que tiene más de 80.000 seguidores entre Youtube e Instagram y creo en 2019 la primera comunidad privada para Buscadoras de embarazo -Creandounavida.com-, considera que, «lamentablemente», la edad es un factor crucial. «La sociedad ha cambiado y en pocas décadas la mujer ha entrado fuerte en el mercado laboral con un perfil de mujer empoderada, luchadora y que no necesita ser mantenida por un hombre, en definitiva, una mujer con planes propios. Los tiempos han cambiado. Ahora todos somos iguales, como debe de ser. Pero esto, unido a la dificultad de encontrar trabajo, a la de conseguir una hipoteca, el retraso de la edad de emancipación... ha llevado a postergar la maternidad y lo que antes se hacía con 20 años, ahora se hace a partir de los 30». Y, en ese punto, recalca que la evolución social, nuestra mente y nuestro cuerpo van a ritmos distintos: «Lo que hoy en día consideramos joven, no lo es tanto a nivel reproductivo. Por eso se habla de edad reproductiva».

Aun siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad, no se cansa de repetir que la infertilidad sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad y que muchas veces, incluso, avergüenza a quienes la sufren. Es por ello, que encontrar testimonios en los que apoyarse y verse reflejado en este proceso puede ser de gran ayuda.

Por eso mismo, en su libro, muestra todo lo que aprendió en su camino por la infertilidad hasta lograr su sueño de ser madre. Estamos ante un viaje a través de su propia historia y, por otro lado, cada capítulo contiene estrategias efectivas muy valiosas y aplicadas ya por miles de parejas que han compartido con ella su búsqueda, y que les han ayudado a vivir esta etapa de la vida con ilusión, positividad y felicidad.

Cinco mujeres

Además, Jonnes ha contado con el testimonio de cinco mujeres que también han padecido infertilidad. Cuentan su propia experiencia como homenaje y representación de miles de personas que sufren cada día en silencio esta enfermedad. Porque, según cuenta la escritora, quiere dar voz a todas para acabar con el tabú existente.

En Amazon está funcionando muy bien esta obra, de hecho, está en el top 10 en su categoría. Lo que más ha enganchado al lector es la empatía. «Mis lectoras se sienten identificadas con el libro. Sienten que son ellas las protagonistas, que son sus palabras, sus emociones, sus pensamientos. Leerlo les hace sentir que no están solas, que no son malas personas por pensar de determinada forma en algunas etapas, que no están locas por sentir algo con tanta intensidad. De repente, se quitan de encima una losa que llevan soportando mucho tiempo. Y eso las hace más fuertes, las empodera y les ayuda a seguir con su particular lucha».

Además, En busca de la fertilidad está siendo recomendado por numerosos médicos especialistas en reproducción humana. El libro les está ayudando a entender al paciente. «Y por suerte, tenemos maravillosos médicos que quieren mejorar en esa parte más emocional que estoy comentando y este libro es la herramienta perfecta para ese fin», subraya.

Si alguna mujer que esté en la búsqueda de embarazo está leyendo estas líneas, Carmen Jonnes quiere decirle una cosa: «No estás sola y recuerda, no es obsesión, es ilusión».