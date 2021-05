Todo pasa por ganar en Bembibre

Cualquier plan pasa por ganar este domingo al Atlético Bembibre en La Devesa. Era obligado antes, cuando el calendario había decidido que el Real Ávila jugara sabiendo lo que habrían hecho sus principales rivales, el Mirandés B y La Virgen del Camino, y lo es ahora, cuando la covid-19 ha dejado el partido de Los Dominicos en suspenso y en el aire un resultado que decidirá quien de los tres implicados acompaña a la Arandina a la próxima fase de playoffs de ascenso a la Segunda División B, futura Segunda RFEF. Pero para que sea y siga siendo una pelea a tres, el Real Ávila tiene que ganar. No hay más caminos en un sprint final en el que la visita a La Devesa y el cierre de fase en el Adolfo Suárez ante el Atlético Tordesillas deben traducirse en victorias. A partir de ahí, esperar a lo que hagan sus rivales. Aunque siempre pueden hacerlo desde la segunda plaza y desde posiciones de playoffs. Será suya, aunque de manera virtual y con un partido más que sus rivales, siempre que este domingo logren puntuar ante el Bembibre.

«Somos conscientes de que hay que ir a por el partido. Somos conscientes de que lo que no podemos hacer es perder, que el empate seguramente tampoco nos valdría». Dicho de otro modo. No cabe más que ganar. Viajan obligados a sumar y sin ánimo de hacer cábalas sobre lo que hagan sus rivales. «Desde que he llegado a este club siempre se ha estado muy pendiente de los resultados. Creo que debemos mirarnos a nosotros mismos, que somos los principales actores con independencia de lo que puedan hacer nuestros rivales» señalaba María Hernández, que hacía una llamada de atención a la forma de funcionar en el club. «Primero deberíamos mirarnos a nosotros y luego ya a lo que hagan los demás».

Y en este mirarse a sí mismo quiere María Hernández que sobre el césped se note que «somos nosotros los que nos jugamos algo.Ellos no se juegan nada, aunque en su campo no nos lo van a regalar» advierte el salmantino. «Que desde el calentamiento se sepa quién se está jugando algo». No quiere que se dejen nada los suyos tras el ‘varapalo’ del pasado domingo. «Volvemos a tener una nueva oportunidad en La Devesa».Y lo hará con cambios respecto a lo visto ante La Virgen del Camino.

Todo en el aire para un partido que lo decide todo

A dos jornadas para el final de la segunda fase en el Grupo D y con todo por decidir en la pelea por el acceso a los playoffs de ascenso, el covid-19 se ha convertido en un protagonista inesperado e indeseado que acaba de ponerlo todo patas arriba. Porque el partido de Los Dominicos entre La Virgen del Camino y el Mirandés B no era un duelo cualquiera. ¿Yahora qué? La pregunta ya está en el aire. Como poco son siete días de cuarentena y en siete días debería disputarse la última jornada de esta segunda fase. No parecería muy lógico que este encuentro se jugara fuera de fechas, mucho menos cuando el Real Ávila ya hubiera disputado los suyos y en juego está la pelea por la Segunda B. El lío está montado.