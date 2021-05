Casado: "La investigación proyecta a la sanidad al futuro"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró hoy en Valladolid que la investigación es la clave para avanzar en la búsqueda de nuevos tratamientos así como prevenir y curar enfermedades. “La investigación de hoy es la medicina del mañana y debemos buscar la mejora continua de la asistencia. La asistencia es nuclear pero lo que nos proyecta hacia el futuro es la docencia y la investigación”, sentenció durante la entrega de los premios anuales de investigación biomédica del Área de Salud Valladolid Este.

Casado hizo hincapié en que impulsar la investigación, como se ha demostrado sobre todo con la pandemia, “tiene un positivísimo impacto en nuestro sistema sanitario y en la sociedad. Porque, apoyando a la investigación contribuiremos a potenciarla, a la búsqueda de la evidencia, a favorecer el acceso a los recursos disponibles, a impartir cursos y talleres de formación, ayudando a una mejor difusión de la información, y a evaluar la calidad que perciben los usuarios/pacientes de nuestro sistema, entre otras muchas más cosas”.

Los premios de investigación biomédica tienen como objetivo fomentar la investigación de calidad y su traslación a la práctica clínica, tanto en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid como en el Hospital Medina del Campo, la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este y la UVa. Por lo tanto, se entregan los galardones a los mejores artículos y estudios publicados por el personal de estos centros (médicos, enfermería, fisioterapeutas o técnicos).

Los premios forman parte del global de proyectos evaluados el año pasado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Área de Salud Valladolid Este, que sumaron un total de 613 trabajos, la cifra más alta registrada desde que comenzó su actividad (483 el año anterior). En concreto, se evaluaron 506 proyectos de investigación (frente a los 390 del año anterior), destacando que 174 de ellos correspondieron a líneas relacionadas con la COVID-19; otros 15 proyectos fueron del Biobanco; hubo además 52 ensayos clínicos con medicamentos, 12 estudios clínicos con productos sanitarios y 27 estudios de tipo observacional con fármacos de uso humano ya comercializados.

Acompañada del decano de la Facultad de Medicina, José María Fidel, el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia, y por los gerentes del Hospital Clínico Universitario y de Medina del Campo, José Manuel Vicente, y el de Atención Primaria Valladolid Este, Rafael Sánchez, señaló que con este acto se ayuda a dar más visibilidad a la investigación, una actividad fundamental para el sistema.

Premiados

El jurado acordó conceder el Premio al mejor artículo de Investigación realizado por personal facultativo y publicado en 2019 a la cardióloga del Hospital Clínico Tania Rodríguez Gabella, por el trabajo publicado en Journal of the American College of Cardiology ‘Renin-Angiotensin System lnhibltion Following Transcatheter Aortic Valve Replacement’.

En la categoría de Atención Primaria, el Premio al mejor artículo de Investigación en 2019 ha sido para María José González Vereda, por el trabajo publicado en la revista de Pediatría de Atención Primaria ‘¿Cuánto saben de lactancia los sanitarios del área materno infantil? Estudio de los 14 hospitales públicos de Castilla y León’.

El Premio al mejor artículo de investigación correspondiente al Hospital Medina del Campo y publicado durante 2019 ha sido para el doctor Juan Ramón Gómez López, por el trabajo publicado en Journal Of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques y titulado ‘Laparoscopic Appendectomy in the Setting of Clinical Prediction Rules’.

En cuanto al Premio al mejor artículo de Investigación en el ámbito de la Enfermería/Fisioterapia/Técnico, el galardón ha recaído en Sofía Álvarez Valverde, por el artículo publicado en Enfermería Clínica ‘Percepciones y deseos sobre el parto en gestantes a término en Zamora’.

El Premio al mejor artículo para personal sanitario en periodo de formación especializada durante 2019 ha sido para Javier Trigo López, por el trabajo publicado en The Journal of Headache and Pain ‘Clinical characteristics of nummular headache and differentiation between spontaneous and posttraumatic variant: an observational study’.

Otros premios fueron para la mejor tesis doctoral (para el doctor Pablo Elpidio García Granja por la tesis ‘Modelo predictivo de mortalidad hospitalaria en endocarditis infecciosa izquierda. Desarrollo de una aplicación informática’); Premio al mejor Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Valladolid en 2019 (Antonio Moya Menéndez, por el trabajo ‘Influencia de los índices de comorbilidad en las complicaciones postquirúrgicas tras colecistectomía laparoscópica’); Premio al mejor artículo de innovación, proyecto o patente en Ciencias de la Salud (doctor Eduardo Tamayo Gómez por el trabajo ‘In vitro method for the differential diagnosis. Between septic shock and non-septic shock patients’); y Premio al mejor artículo sobre aspectos históricos en Ciencias de la Salud para el doctor Carlos Vaquero Puerta, por el artículo titulado ‘Christian Andreas Doppler (1803-1853). Biografía’.

Compromiso de Roche Farma

A la ceremonia, que tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la UVa, también acudió la directora del Departamento Médico de Roche Farma España, Beatriz Pérez, quien puso de relieve la firme apuesta de la compañía por la investigación biomédica en el país, donde impulsa cada año cerca de 300 ensayos clínicos en 200 centros, en los que participan más de 12.000 pacientes. "Dedicamos cada año en España cerca de 65 millones de euros en investigación clínica, una inversión que en su mayoría se materializa en proyectos desarrollados en colaboración con hospitales y otros centros públicos y privados, y cuyo objetivo no es otro que buscar nuevas opciones terapéuticas que nos permitan, entre todos, mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes", indicó.

Tal como explicó, en el caso de Roche este compromiso por la I+D se traduce en uno de los catálogos de nuevos medicamentos en investigación o pipeline más prometedores de la industria farmacéutica, con más de 70 nuevas moléculas en fases avanzadas de investigación, correspondientes a áreas terapéuticas como la oncología, la hematología, las patologías neuromusculares y del Sistema Nervioso Central, la oftalmología o la inmunología. "La inmensa mayoría de este esfuerzo, además, se desarrolla a través de proyectos público-privados que nos permiten reforzar así nuestro papel como aliado científico tanto de los sistemas sanitarios como del tejido investigador", agregó.