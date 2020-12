Una cita para la historia

Un campeón de Europa. Hoy visita Granada un grande venido a menos, pero grande a fin de cuentas, el PSV, el que acabó con el sueño de ‘la quinta del Buitre’ en 1988. El Estadio Nuevo Los Cármenes no se podrá engalanar esta noche (21,00 h/Movistar Liga de Campeones) en la quinta jornada del Grupo E de la Liga Europa, en un partido que el equipo español afronta con la tranquilidad de que tiene ya un pie y medio puesto en los dieciseisavos del torneo y el neerlandés con la necesidad de ganar para no complicarse el pase.

El cuadro que entrena Diego Martínez es el que cuenta con mayores opciones de lograr el objetivo, ya que se clasificará automáticamente para la siguiente fase si gana o empata, asegurando, además, el primer puesto si consigue el triunfo.

Una derrota también permitiría al cuadro andaluz seguir soñando siempre que el PAOK griego no gane en el campo del Omonia Nicosia.

Los andaluces, que en la primera jornada ya vencieron en Eindhoven por 1-2, llegan al encuentro en un gran momento de forma en el continente, ya que en los siete partidos jugados esta campaña -incluidas las previas- han sumado seis victorias y un empate. Sin embargo, en Liga atraviesan un bache que intentarán que no les afecte en este choque, ya que acumulan cuatro jornadas sin ganar, con derrotas seguidas en sus tres últimos compromisos.

A todo esto hay que añadir que el Granada sufre importantes bajas, hasta siete. Continúan lesionados el extremo Kenedy, el media punta Vico, los medios Montoro y Azeez y los defensas Díaz y Lozano.

Lo previsible es que jugadores como Antonio Puertas o Roberto Soldado, que fueron suplentes en el último partido en Vigo, retornen a un once titular. El central Jesús Vallejo podría actuar como lateral diestro, algo que ya ha hecho en otros partidos, para dar descanso a Dimitri Foulquier, mientras que Eteki también cuenta con opciones de entrar en el once para hacer de ‘refresco’ en el centro del campo.

El PSV, por su parte, llega a la cita de Los Cármenes con la urgencia de ganar, ya que si se deja puntos y el PAOK griego vence hoy al Omonia, la ‘cenicienta’ del grupo, el club neerlandés llegará a la última ronda sin depender de sí mismo.

Coronavirus

Hay un dato a tener muy en cuenta con los holandeses. Yes que cuando cayeron hace un mes y medio con el Granada en su casa, estaban muy mermados por el coronavirus, con cuatro jugadores importantes contagiados.

También deberán estar atentos los españoles a Donyell Malen, pues el delantero centro está ‘desatado’: 11 goles en 16 encuentros.

Está por ver si Schmidt se decide por un 4-4-2 o por un 4-3-3. Ihattaren es el único jugador importante que es duda. Se ha perdido por enfermedad los últimos dos encuentros, aunque el entrenador ha dicho que espera contar con su centrocampista ofensivo de referencia.

Por otra parte, si Götze se encuentra al cien por cien, podría jugar de inicio. El campeón del mundo con Alemania le daría más lustre al partido.