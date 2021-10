Los amantes de los documentales de naturaleza tienen ahora una cita con la familia de petauros del azúcar que protagoniza Away: The Survival Series. Estos pequeños animales arborícolas con gusto por el dulce pueden planear de un árbol a otro y protagonizan esta suerte de documental interactivo en el que un narrador va contando lo que les sucede y el jugador debe controlar a un petauro saltanto, activando el instinto, corriendo o esquivando a depredadores de todo tipo… o viendo el game over cuando el protagonista sucumbe a manos de una serpiente o ave rapaz. Además de la historia que narra, Away cuenta con un modo de exploración para investigar el mundo desde diferentes ojos. Está a la venta, de momento, en PC, PS5 y PS4.