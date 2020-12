El Estado, preparado para la vialidad invernal

Ya tenemos encima prácticamente el que se prevé que sea el primer temporal de un invierno que sobre el calendario aún no ha llegado.En Ávila invierno significa en muchos casos nieve y heladas y este viernes estaremos en aviso amarillo por acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve. Muy a tener en cuenta si salimos a carretera. De ahí lo oportuno este jueves de la presentación del Protocolo de Vialidad Invernal en lo que a los medios del Estado se refiere y del que daba los detalles el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral.

Varios apuntes interesantes y muy resumidos, la red estatal de carreteras en Ávila suma del orden de 400 kilómetros y para mantener esas vías en perfectas condiciones cuentan con 35 máquinas quitanieves y una máquina ‘dinámica’ más que sólo sale del garaje en casos extremos en los que las quitanieves no podrían hacer frente a grandes espesores. Para manejar esa maquinaria cuentan con nada menos que 350 personas entre operarios y técnicos, pero hay más ya que a ellos se suman otros 700 profesionales más entre los propios trabajadores de Subdelegación, Guardia Civil y Policía Nacional. En total unas 1.000 personas al servicio de la seguridad en carreteras nacionales. Inevitable hacer mención de los fundentes y la sal, hasta 3.000 toneladas son las que están disponibles, contabilizaba Barral. Hablamos de carreteras nacionales, tales como la N-110, la N-502 y la N-403 pero también de la S-20 y de la A-50. Por otro lado irían la autopista de peaje, la A-6 y la N-VI, una se gestiona desde Valladolid y la otra desde Segovia, pero los medios que se emplean en ellas también llegan a Ávila. Motivo por el cual contamos con 35 máquinas ya que del propio parque de Ávila son 21, precisamente las que este jueves se ‘exponían’ en el Centro de Explotación de Carreteras del Estado.

Novedoso este año, el protocolo que el Estado y la Junta de Castilla y León han firmado para que si en algún caso se quedan atrapadas en carretera personas por la nieve se socorran a la mayor prontitud. Y es que en la mente de todos está la Navidad de 2018 y lo ocurrido precisamente en la A-6 con vehículos y personas atrapados durante horas. Para que no vuelva a ocurrir, este protocolo, que también incluye a la Unidad Militar de Emergencias para que acuda con prontitud en caso de una emergencia similar.

Junto a Arturo Barral estaba este jueves en la presentación del dispositivo el Jefe Provincial de Tráfico, Santiago Izquierdo quien aseguraba que los principios de «prevención y prudencia» serán los que primen ante la campaña de vialidad invernal que por cierto, hace ya tiempo que ha comenzado, apuntaba el director del parque de maquinaria, Manuel Llanes, concretamente lo hacía el 1 de noviembre aunque el operativo se haya presentado ahora. También tienen todo dispuesto para esas primeras nieves que se apuntan para este viernes. Ya están en alerta para poner en marcha los tratamientos preventivos que hagan falta.

Por cierto que de cara, no sólo a esa jornada en la que tenemos aviso amarillo por nieve sino también a las siguientes que son festivas Izquierdo aseguraba que no se prevé que haya desplazamientos masivos, de ahí que se hayan levantado ciertas restricciones a vehículos de más de 7.500 kilos y a vehículos especiales o que necesiten permisos especiales.

La Guardia Civil, por cierto, tiene una importante labor en que todo vaya bien en lo que a vialidad se refiere y por eso pone a disposición del operativo en torno a medio centenar de patrullas que velarán en carretera por el buen transcurso de los viajes a las que además se pueden sumar otra veintena de medios de apoyo de la Comandancia.

Del mismo modo que se prevé colaboración entre Junta y Estado en lo que respecta a las carreteras se hará lo propio con el Ayuntamiento de Ávila para que «en ningún caso la ciudad pudiera quedar cerrada», se trata de garantizar la movilidad de los vehículos particulares pero también la del transporte público. Ahí también tiene algo que decir la Policía Nacional a través de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que aporta tres dotaciones diarias a la causa con vehículos a los que se pueden acoplar mecanismos para la retirada de nieve si hace falta y que también facilita por ejemplo los traslados de personas a centros médicos si fuese necesario y en otras circunstancias urgentes. En definitiva, más coordinación a varias bandas para evitar situaciones como las ocurridas en 2018 y con un gran despliegue técnico y humano que tiene por delante un puente de la Constitución en el que iniciar de alguna forma el rodaje.