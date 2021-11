Un plan nacional de mejora de infraestructuras deportivas

El portavoz de Función Pública del Grupo Popular y senador por Ávila, Juan Pablo Martín, ha pedido al Gobierno, a través de una moción en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara, "diseñar un Plan Nacional de Modernización y Mejora de Infraestructuras Deportivas de titularidad municipal, que permita garantizar una práctica deportiva de calidad y en igualdad de oportunidades en todos los pueblos y ciudades de España".

"Dicho Plan puede plantearse en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y en el ámbito de ejecución del Fondo de Recuperación Económica como consecuencia del Covid-19 financiado por la Unión Europea", señala la moción defendida por Juan Pablo Martín.

Del mismo modo, la moción de los populares solicita al Gobierno que, "a corto plazo, volver a convocar de manera inmediata ayudas destinadas a la construcción y mejora de instalaciones y equipamientos deportivos, cuyas beneficiarias sean las entidades locales, por un importe suficiente que permita recuperar el crédito no ejecutado correspondiente a 2019, que debería sumarse al específico para 2020". En este punto, la iniciativa del PP precisa que, dicha convocatoria, "deberá efectuarse en términos tales que eviten que puedan resolverse mediante la anulación de pleno derecho de su crédito presupuestario".

La moción del GPP ha resultado rechazada con el voto en contra del PSOE, aspecto que ha lamentado Juan Pablo Martín, quien ha denunciado que "los socialistas vuelven a dar la espalda a las Entidades Locales".

En su intervención ante la Comisión, el senador por Ávila ha trasladado "el lamento y la sensación de abandono que, una vez más, sienten y sentimos las Entidades Locales de este país", especialmente los de menor tamaño, por parte de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que lleva ya casi cuatro años gobernando y que ha demostrado "una profunda falta de sensibilidad, por un lado, y una falta de orientación estratégica por otro respecto a diferentes políticas relacionadas con los Ayuntamientos de este país".

En esta línea, Juan Pablo Martín ha asegurado que, ejemplos de esto no faltan, como el "intento de captación de los remanentes, como la no devolución del IVA de 2017, como la no concesión de una sola ayuda a los municipios por razón del Covid19, como la discriminación a la hora de gestionar el Fondo de Recuperación y Resiliencia, etc".

Igualmente, Martín ha explicado que una vez cerrada la puerta de la financiación periódica y ordinaria desde el Gobierno de España, lo que planteamos es que esta materia de las infraestructuras deportivas básicas, que tiene incidencia sobre la salud pública, la obesidad infantil, adicciones y otras patologías, "deje de ser una asignatura optativa y prescindible, para ser una asignatura troncal y prioritaria para el Gobierno de España".

Ahora es un buen momento para ello, en el que no puede apelarse a la falta de crédito presupuestario, "sino más bien a una falta de voluntad política para lanzar un mensaje nítido y potente que pueda y deba ser acompañado por otras administraciones", ha terminado el senador popular.