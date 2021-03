Izquierdo pone la permanencia a tiro

El Ávila Auténtica El Bulevar tiene la permanencia en sus manos. Tres jornadas quedan para acabar la temporada en la Liga EBA- Grupo ABy dos victorias, más el average particular, tienen los verderones a su favor frente a un CBLa Flecha que marca en estos momentos el descenso, allí donde no hace tanto tiempo estuvo un equipo que se ha ganado unas merecidas ‘mini’ vacaciones –la competición para durante dos semanas– después de una tarde en la que arrollaron al Cantbasket04. Los cántabros, ya sin nada en juego en lo que queda de temporada, pusieron muy poco de su parte ante un Ávila Auténtica El Bulevar que no quiso especular con la falta de objetivos de su rival y puso desde el inicio un ritmo y una energía que nunca pudieron igualar los visitantes. Izquierdo, Roberts y Jawara se comieron a Cantbasket04 para sumar el tercer triunfo consecutivo del equipo y poner la directa a la salvación.

Costó abrir la lata. Ni acertaban los verderones ni lo hacían los cántabros. El triple de Izquierdo sirvió a los abulenses para encontrar el camino. Parcial de 7-0 (minuto 4) cuando Jawara machacaba desde línea de fondo el aro y nuevo triple de Izquierdo desde la esquina (10-2) en un buen momento ofensivo de los de José Antonio Sánchez. Jawara se comía a Burt bajo el tablero propio y palmeaba bajo el ajeno el triple de Morchón cuando el aro escupía lo que ya estaba dentro. Con 12-2 (minuto 6) en el luminoso Joaquín Romano pedía tiempo muerto. De defensa en zona a individual. El resultado fue el mismo. De nuevo desde el exterior, pero esta vez Morchón, los locales encontraban el acierto (15-2, minuto 7) que no encontraba el Cantbasket04, cada vez más frustrado. Entre los tiros libres de Babic y los de Figueroa (17-4) habían pasado cuatro minutos y demasiados errores. La tensión de unos y otros no era la misma. Primero fue Jawara, después Roberts y Ánder Pérez, pero la pintura era de los locales, que corrían con libertad sobre la pista. No acabaría el primer acto sin un nuevo tiempo muerto de Romano cuando Ánder Pérez culminaba con facilidad una contra. Quedaban 43 segundos para finalizar y un 24-5 en el luminoso. Ometía a los suyos en partido o la tarde se le podía hacer muy larga a un Cantbasket04 que únicamente fue capaz de anotar desde los tiros libres.

Tenía una buena renta el equipo de José Antonio Sánchez, que peleaba cada balón como el último. Volvía a ser Izquierdo (27-05, minuto 13) el que abría el cuarto y de nuevo desde el exterior. El vallisoletano movía bien los hilos de un Ávila Auténtica El Bulevar que administraba los minutos de Janssens y aprovechaba la implicación de Roberts, prolijo desde el exterior (30-5). Babic hizo para los cántabros la primera canasta en juego (30-7). Necesitaron 14 minutos. Siguió el acierto exterior de Roberts y la salida a pista de Jawara le dio un nuevo empuje al equipo, que hacía tiempo tenía el partido en su bolsillo (39-14, minuto 17). De seguir el ritmo, Cantbasket04 se podía llevar a casa un marcador sonrojante. Al descanso 43-18.

De nuevo no falló Izquierdo desde el exterior. Abría el cuarto y lo daba continuidad (49-20, minuto 24) ante un Cantbasket04 con mayor intensidad defensiva pero el mismo acierto en ataque, nulo. Lo cierto es que las pulsaciones de los equipos bajaron. Y con ello se estancó el luminoso en un cuarto con un parcial de 11-4. Fallaron canastas fáciles los verderones y se enfrascaron los cántabros en un triple que no llegó. Lo encontró Quirós (54-22), que se llevó la ovación de los suyos.

El último cuarto quedó poco menos que en anécdota. Se abrieron las defensas (60-26, minuto 34) y comenzó un corre calles. Acabó el Ávila Auténtica El Bulevar con todos sus júniors en pista. Un buen regalo. Quirós, Yuste o Carretero tuvieron sus minutos en un final de partido del que fueron protagonistas. Una tarde más cómoda de lo esperado y que dejó la permanencia a un paso. Virtualmente, ya es suya.