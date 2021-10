Mañueco, Igea y Carriedo presentan mañana los PGC de 2022

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta mañana el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, acompañado por el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. El acto, que se celebra en el salón de actos del complejo de la Presidencia, tras la reunión del Consejo de Gobierno, está previsto para las 12.30 horas, según informó hoy el Ejecutivo.

La comparecencia sobre presupuestos servirá para conocer las líneas maestras de las nuevas cuentas, las segundas que presenta el Gobierno de coalición y que en el caso del anterior presentaron en una comparecencia conjunta Fernández Mañueco e Igea. El Ejecutivo espera que los presupuestos entren en las Cortes próximamente para que inicien su tramitación, con el objetivo de que sean aprobados y entren en vigor en 2022.

Para ello, los dos socios, PP y Ciudadanos, deben buscar, al menos, un apoyo en el parlamento para que no sean tumbados por la oposición. El vicepresidente de la Junta se mostró la semana pasada convencido de que las cuentas se aprobarán y la Comunidad no se verá abocada al adelanto electoral, lo que podría asegurarse mediante el voto favorable del único procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, a las cuentas, puesto que ya 'salvó' al Ejecutivo en la aprobación del límite de gasto no financiero.

El nuevo proyecto de presupuestos, que previsiblemente superará el montante del actual (12.291 millones), se sustenta sobre el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto' y que fue aprobado por las Cortes la pasada semana. De esta forma, el máximo fijado alcanza los 11.621,31 millones, lo que supone 641,04 millones más que en 2021, un 5,84 por ciento más. Integra los 11.238,55 millones de los ingresos no financieros, los 378,34 millones del déficit y los 4,42 millones de los ajustes de Contabilidad Nacional.

Se nutre de los 6.862,33 millones del modelo de financiación, que elevan las transferencias un 1,53 por ciento, mientras crecen un 50,44 por ciento los fondos de la Unión Europea, hasta los 1.840,26 millones, y las transferencias del Estado se reducen un 6,88 por ciento, hasta los 1.274,72 millones. Además, en el capítulo de otros ingresos se captarán 1.261,72 millones, un 28,13 por ciento más. Asimismo, la Junta consignó los 190 millones pendientes de devolución del IVA que la Comunidad no recibió en diciembre de 2017 y que el Tribunal Supremo ha reconocido.

Las cuentas dibujan un escenario macroeconómico "realista" y "prudente", según la Junta, para el próximo ejercicio, en el que se superará las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del año 2019, anterior a la pandemia del COVID-19, puesto que se prevé un crecimiento del 4,9 por ciento y una reducción del desempleo de hasta el 12 por ciento.