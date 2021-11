El PP lamenta el recorte de las partidas de limpieza viaria

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila ve "con preocupación el recorte de las partidas de limpieza viaria y recogida de residuos en el Presupuesto de 2022 que acaba de presentar el equipo de Gobierno y que, según el borrador, serían 372.847,29 euros menos que en 2021".

Miguel Encinar, portavoz del PP en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, reitera la idea de los populares ya expresada sobre este asunto en otras ocasiones, con la que defiende que "Por Ávila parece obviar que, por ley, los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos son competencias propias de los ayuntamientos. También desoye las muchas quejas y sugerencias de los vecinos y colectivos abulenses que piden, por registro municipal, constantemente incrementar la limpieza de la ciudad".

Tal y como recuerda Encinar, a lo largo de 2020 y 2021, el equipo de Gobierno ha recortado un total de 313.000 euros en limpieza viaria, "alegando que no hace falta, que la limpieza de la ciudad ya es suficiente. Por tanto, en su opinión no se necesitan más frecuencias de recogida, más y mejores contenedores, o más y mejores vehículos, no hay margen de mejora porque están ya en la excelencia".

El concejal del Partido Popular ironiza sobre esto indicando que "no deben salir a la calle o deben referirse a otra ciudad, no a la nuestra", y destaca que el recorte de 313.000 euros "es una cifra parecida a lo que van a bajar ya de cara a 2022, otros 373.000 euros, lo que supondría un total de 700.000 euros menos destinados a esta partida".

"Llevan dos años y medio de mandato sin licitar el nuevo pliego de basuras, que está caducado. De ellos, llevamos más de año y medio con la pandemia. No vamos a cansarnos de repetir que es inconcebible recortar un solo euro en limpieza en tiempo de pandemia, que es cuando más hay que extremar la limpieza. Hemos expresado reiteradamente nuestro desacuerdo con estos recortes, pero el equipo de Gobierno los sigue realizando una y otra vez", subraya Encinar.

El edil del PP en el Consistorio abulense muestra su preocupación por que los recortes en limpieza viaria realizados en 2020 y 2021 "ya queden cristalizados en el presupuesto de 2022, al igual que nos inquieta que en el Plan Anual de Contratación de este año se recoja un recorte de casi un millón de euros sobre el importe del nuevo pliego de basuras que estaba previsto en 2020 por valor 8,1 millones de euros, que no se licitó, y en el de 2021 aparece por 7,2, millones".

Ante estos hechos, el representante de los populares asegura que "los datos son elocuentes: la limpieza de la ciudad de Ávila no es una prioridad de este equipo de Gobierno".