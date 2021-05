Lucha sin tregua contra el tabaco

En el Día Mundial sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Ávila organizó una mesa informativa en la plaza de Santa Teresa para seguir concienciando de la importancia de dejar este hábito. Para ello, ellos mismos ofrecen talleres permanentes a lo largo del año en los que el éxito a la hora de dejar de fumar es de un 70 por ciento, lo que supone toda una oportunidad para dar un paso atrás en el consumo de tabaco. El presidente de la AECC en Ávila, Ignacio Paradinas, explicó que se trata de talleres gratuitos, que son presenciales, con cuatro semanas y dedicando una hora al taller. Quienes no tengan esta opción se cuenta con la aplicación RespirAPP.

El tabaco, recordó Paradinas, es la causa del 33 por ciento de los cánceres, un porcentaje que se eleva al 90 por ciento en el caso del cáncer de pulmón, aunque también es “muy definitivo” en otros 16 tipos. “El tabaco es nuestra bestia negra, es el aliado perfecto del cáncer”, insistió el representantes de la AECC en Ávila.

Esta es la base que anima a seguir trabajando para que cada vez sean más las personas que logren dejar el tabaco, dentro de acciones que en este momento hacen hincapié en dos puntos principales, la protección de los menores porque “desgraciadamente sin encender un solo cigarrillo están fumando de forma pasiva y está incidiendo en su salud presente y futura” y ampliar la ley del tabaco.

Se refirió Paradinas a que un 22 por ciento de la población es fumadora pero “el 78 por ciento restante son fumadores pasivos”, de ahí esta intención de ampliar la legislación para que no se permita fumar en espacios donde pueda haber menores. En este sentido recordó el paso dado en Castilla y León para que no se fumase en las terrazas durante la pandemia, pero es algo que no se consigue a nivel nacional, de modo que un 85 por ciento de las terrazas tienen hubo de tabaco.

“Hay que tener la seguridad de que no afecta a nadie de quienes no quieren fumar y, sobre todo, a los menores”, insistió. En España, según la última estadística, de 2009, la edad media de empezar a fumar está un poco por encima de los 14 años, lo que quiere decir que hay niños con 10 ó 12 años que ya lo están haciendo. Como se quiere luchar contra ello, se pretende que, dentro de la ampliación de la ley, “para 2030 estemos en la primera generación de jóvenes libre de humo” y por eso se pretende que los entornos de los colegios, de las zonas de juego, restaurantes, bares, terrazas… estén libres de humo.

En relación a la pandemia, aunque todavía no hay datos fehacientes, sí se sabe que se ha incrementado la ansiedad y el uso de tabaco y al estar confinados muchas veces se fumaba en casa, con más personas y menores.