Una crisis muy real

Cuatro derrotas en sus siete últimos partidos en Champions desatan una continua pérdida de prestigio de un Real Madrid sin rumbo ni gol, que el pasado martes cayó por segunda vez en la temporada ante el modesto Shakhtar pagando cara su fragilidad, la nula capacidad de reacción, las bajas claves y unos cambios tardíos e intrascendentes de Zinedine Zidane. Solo la locura de un grupo imprevisible mantiene las posibilidades. De hecho, puede quedar primero del cuarteto si gana al ‘Gladbach’... o último.

Las explicaciones para esta crisis son varias. La primera, que al preparador galo le falta su columna vertebral. En tiempos duros, con jugadores expuestos a continuas lesiones por la locura de jugar tres partidos por semana, al Real Madrid le faltan referentes como Sergio Ramos, Valverde y Hazard; acaba de recuperar a Benzema y comprueba la diferencia de nivel que ofrecen los sustitutos en una plantilla que no se reforzó para encarar la temporada tras ganar la Liga. Se fueron jugadores de peso (James, Bale, Brahim...), no volvieron cedidos como Reguilón, Mayoral, Achraf o Ceballos y hay un gran salto entre los veteranos y las nuevas generaciones que, en momentos de presión, no dan el paso adelante.

Otro punto negro es la defensa, clave en la última Liga. Parece que Varane no se ha recuperado de la horrible noche ante el Manchester City en julio, Marcelo está acabado y Mendy tampoco lo ‘jubila’ del todo, Militao no tiene nivel... Yla dependencia de Ramos es brutal, por no hablar de Carvajal. La endeblez nace del mal repliegue y la falta de orden defensivo en todo el bloque, comenzando por una presión sin la intensidad necesaria.

La falta de gol, que ya se intuía en pretemporada, es otro lastre. Cuarto partido sin marcar. YJovic ‘missing’.

Y lo peor de todo:la famosa ‘flor’ de Zidane (suenan como sustitutos Raúl y Pochetino), la de las tres Champions seguidas, igual se perdió en Kiev (el estadio del Shakhtar) el 26 de mayo de 2018, en la final contra el Liverpool.