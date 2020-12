Defensa jurídica para ayuntamientos de hasta 1.000 vecinos

Un convenio necesario y que va a ser de gran ayuda a los municipios pequeños, ése podría ser el resumen del acuerdo que sellaron este viernes la Diputación de Ávila y el Colegio de Abogados de Ávila para proveer de justicia gratuita a los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes de nuestra provincia en lo que respecta a causas civiles, sociales y contencioso-administrativas.

Para la institución provincial y concretamente para su presidente, Carlos García, la rúbrica del convenio era toda una «satisfacción» que no buscaba más que «mejorar el funcionamiento y los servicios municipales para redundar en la mejora de la calidad de vida de aquellas personas que han decidido vivir en el medio rural»;también para Raquel Sánchez, decana en funciones del colegio de abogados pues lo interpretaba como un paso más hacia la «universalización de la justicia», ésa en la que llevan más de una década trabajando. De paso agradecía el gesto a la Diputación porque «nos parece un grandísimo proyecto y llevábamos tiempo detrás de ello. Queríamos suscribir este convenio». No será ella quien lo lleve a término como decana pues recientemente ha habido elecciones y a Sánchez le dará el relevo Sonsoles Jiménez. De ella dijo Sánchez que estaba convencida de que «lo hará de la mejor manera posible», no en vano «ya formaba parte de la junta de gobierno del colegio y lo conoce perfectamente»

Así pues, todos satisfechos y sobre todo esos ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, quienes recibirán asesoramiento gratuito en primera y segunda instancia en su calidad de entidades jurídicas. De todos es sabido los escasos recursos de los pueblos pequeños así pues si se ahorran este servicio de asistencia jurídica, será todo un logro.

El convenio contempla una partida de 12.000 euros para la anualidad 2021 (que se va a los 14.625 con impuestos incluidos). Dará para la defensa de 20 causas que es lo que se ha estimado suele haber en un año normal.Ahora bien el pacto está abierto y si son más se podría ampliar. Entonces por cada causa se sumarían 600 euros para el pago de la defensa del Consistorio en cuestión.

Recordaba la decana accidental que 15-20 causas es lo que suele haber cada año en lo que atañe a ayuntamientos de estas dimensiones. Raro es el año que hay más, pocas veces un mismo Ayuntamiento tiene dos causas y a lo mejor si las tienen después se pasan años sin conflictos.

Para el presidente de la Diputación este tipo de convenios -recientemente se ha sellado otro con el Colegio de Farmaceúticos de Ávila- es además «una forma de reconocer la magnífica labor de sus profesionales».

Sánchez detalló que a través de este pacto el colegio pondrá a disposición del Ayuntamiento que lo solicite a sus abogados/as y colegiados/as y ante todo la experiencia de un colectivo que «llevamos -como decíamos- una década organizando el servicio de justicia gratuita y estamos en las mejores condiciones de ofrecerlo a esos ayuntamientos». Experiencia, profesionalidad y la infraestructura «de un colegio de abogados nuevo, eficiente y eficaz» es lo que ponen sobre la mesa y, ante todo «nuestro capital humano» del que aseguró «estamos en las mejores condiciones para asumir ese reto». Al respecto aseguró que «queremos dar una formación continua a los colegiados para afrontarlo».

Normalmente las causas que saldrán a defender decía Sánchez son las que se derivan de las resoluciones de ayuntamientos

Líneas atrás nos referíamos a que la defensa se hará en primera y segunda instancias, es decir también si hay recursos a una primera resolución ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero no por ejemplo si se recurre ya en casación ante el Tribunal Supremo.