Fabio Aru correrá en el Qhubeka ASSOS en 2021

El ciclista italiano Fabio Aru deja el UAE-Team Emirates y correrá en 2021 en el renombrado Qhubeka ASSOS, actual NTT Pro Cycling, donde se encontrará con compatriotas como Domenico Pozzovivo o Giacomo Nizzolo.

"El equipo Qhubeka ASSOS se complace en anunciar que Fabio Aru, el campeón de La Vuelta a España 2015, participará en el único equipo africano WorldTour registrado en la UCI en 2021", apuntó el equipo.

Aru, de 30 años, tiene un palmarés "estelar", según su nuevo equipo, que destaca sus segundo y tercer puestos en el Giro de Italia, en 2015 y 2014 respectivamente, y su quinto lugar en el Tour de Francia en 2017.

La llegada de Fabio Aru al Qhubeka se suma a las de Simon Clarke, Sean Bennett, Dimitri Claeys, Kilian Frankiny, Lukasz Wisniowski, Karel Vacek, Emil Vinjebo, Connor Brown y Harry Tanfield.

El propio Fabio Aru aseguró estar "absolutamente encantado" de unirse al Team Qhubeka ASSOS. "Estoy muy agradecido a Douglas Ryder, que me dio la bienvenida a su equipo. Cuando surgió la posibilidad de firmar por primera vez, y luego de hablar con Douglas y otros miembros del equipo, inmediatamente sentí que este era un entorno del que quería ser parte", se sinceró.

"En los últimos años no he experimentado todo el éxito que esperaba, por lo que utilizaré este nuevo paso para aprovechar algunos de los factores simples que me vieron lograr esos resultados, ya que sé que estoy capaz de nuevo de un éxito similar", se sinceró.

Aru cree que, en esta parte final de su carrera, el Team Qhubeka ASSOS es el "lugar perfecto" donde estar. "Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han brindado para contribuir a su legado y construir sobre ese fantástico trabajo que han hecho en el pasado", comentó.

Por su parte, el director del equipo, Douglas Ryder, se mostró "emocionado" de firmar a Aru. "Tener un ciclista que ha ganado una grande como La Vuelta, que ha sido quinto en el Tour de Francia y dos veces podio del Giro, agrega mucho al desarrollo de nuestros equipos mientras continuamos esforzándonos por ganar en el escenario más grande del mundo", apuntó.

"La pasión y el amor de Fabio por el ciclismo se pueden ver en la forma en que corre y creo que en nuestro equipo único lo veremos subir de nuevo, porque estoy seguro de que sacaremos lo mejor de los demás", manifestó al respecto.