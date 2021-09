El Pleno de la presencialidad trae cambios

El Pleno de la presencialidad celebrado esta mañana trajo consigo también algunos cambios en los órganos representativos de la institución provincial. No tanto por la forma en la que se ha desarrollado el Pleno, con la presencia en de todos los diputados y de público en la Sala de Plenos –algo que no se hacía desde la sesión de febrero del año 2020 como consecuencia de la pandemia –, sino por todo el movimiento que ha traído consigo la baja de Alberto Encinar de la formación de la que era su portavoz en la institución Provincial, Por Ávila. De hecho, Alberto Encinar ha pasado a convertirse en diputado no adscrito y participante en las diferentes Comisiones Informativas Permanentes. Todo ello ha originado cambios en los órganos de Gobierno, ya que Encinar formará parte de ellos como diputado no adscrito y el grupo de Por Ávila ha tenido que elegir también a su correspondiente portavoz y los representantes ante las diferentes Comisiones Informativas. Al final los diputados de Por Ávila han elegido como portavoz a Carlos Jiménez, diputado y alcalde de Niharra y dispondrán de cinco días, que establece el Reglamento, para elegir sus representantes ante cada una de las comisiones.

Mano tendida. En el primero de los puntos del orden del día el diputado Alberto Encinar lanzaba una mano tendida al resto de grupos de Cámara, como nuevo diputado no adscrito para colaborar en el buen funcionamiento de la institución provincial. Porque comentaba que «el enfrentamiento desgasta en la percepción que la gente tiene de esta institución». El presidente de la institución, Carlos García, recogió el guante al nuevo diputado no adscrito y le indicó que «todos los diputados que conformamos el Pleno compartimos el mismo desvelo por la provincia y esa mano tendida siempre la encontrará en este presidente y en los diputados de esta institución».

La polémica surgió en los puntos cuarto y en el quinto del Orden del día, ‘La modificación de la composición de las Comisiones Informativas Permanentes’. Carlos Jiménez había solicitado la retirada de los puntos referidos a los nombramientos de los representantes legales, pues según dijo, la documentación de estos puntos les había llegado en la misma mañana del pleno. Además, el nuevo portavoz de Por Ávila mostró el rechazo de su formación al reparto que se ha realizado de los integrantes de las diferentes Comisiones, ya que como sostenía, «no hay proporcionalidad en el reparto de las comisiones», pues «a Por Ávila, con tres representantes, le corresponde un representante, el mismo que al diputado no adscrito», por lo que indicó que su grupo se reserva el derecho de impugnar este acuerdo.

El Secretario General de la institución, explicó el criterio de proporcionalidad se alcanza con la aplicación de una fórmula matemática que se alcanza con el número de representantes. Al final la modificación de las comisiones se aceptó con 22 votos a favor y tres en contra, los integrantes de Por Ávila. El Pleno también aprobó dentro del Plan de Cooperación Económica e Infraestructuras el Plan Extraordinario de Inversiones, 2021, con la aprobación de solicitudes presentadas por ayuntamientos, el reconocimiento y las órdenes de pago correspondientes. En total son más de seis millones de euros los que la Corporación Provincial destina a este capítulo. También en el mismo Área de Economía Hacienda y Promoción Económica fue aprobado un expediente de modificación del Presupuesto General, con la aprobación de un crédito extraordinario, por una parte y por otra un suplemento de crédito que se destinará a los afectados por los incendios forestales de este verano.

Planes de Autoprotección.

Todos los grupos de la Diputación aprobaron esta mañana una moción del Partido Socialista a través de la cual la institución provincial se va a hacer cargo de Planes Locales de Autoprotección por riesgo de incendios forestales para los municipios menores de la provincia de Ávila. «Nuestro grupo entiende –señalaba Pedro Muñoz, portavoz del PSOE– , más a raíz de lo acontecido en este trágico verano,que es necesario que estos instrumentos que son obligatorios en cuanto a su realización por parte de todas las entidades locales, con independencia del número de habitantes o la superficie que tengan su término municipal, debe ser atendido por una institución que tiene esa función de asesoramiento a las instituciones locales, especialmente aquellas que son las que menos número de habitantes tiene». Para el portavoz socialista, el fundamento de esta iniciativa tiene que ver «con la regulación que en la Comunidad Autónoma está constituida por el Infocal yen el Estado por el Real Decreto 863 del año 2013. En ambos instrumentos legales aparece determinada con nitidez la obligatoriedad de los ayuntamientos de contar con este tipo de instrumento, los Planes Locales de Autoprotección». Tal obligatoriedad, recordaba Muñoz, ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Ávila, que se ha dirigido a todas las instituciones municipales de la provincia recabándoles que se les remita anualmente todos estos documentos y las modificaciones que de ellos se tiene que hacer. «Es una situación para los alcaldes y las alcaldesas de los municipios, especialmente los pequeños, que carecen de medios para elaborar estos planes toda vez que estos medios tienen que estar incardinados en los propios planes provinciales». Reconocía, no obstante el portavoz socialista, que en este caso «se está avanzando en este mandato en la Corporación Provincial a través del convenio suscrito con la universidad de Salamanca a los efectos de realizar estos documentos».