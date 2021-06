Umbrías sancionará el maltrato animal con hasta 1.000 euros

El Ayuntamiento de Umbrías ha aprobado una Ordenanza sobre protección y tenencia responsable de animales de compañía que, a lo largo de sus 19 artículos y su disposición final, establece un protocolo de actuación ante situaciones de animales maltratados, abandonados o extraviados, así como sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los mil euros para quienes incumplan esta nueva normativa municipal.

La alcaldesa Eloísa Martín ha subrayado la importancia de esta Ordenanza, que tiene como principal objetivo establecer las medidas necesarias para regular la tenencia de animales de compañía en su convivencia humana, garantizando su defensa y protección, haciendo éstas compatibles con la seguridad y bienestar de las personas, bienes y otros animales.

De este modo, el propietario o poseedor de animales domésticos está obligado a tenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, así como proporcionar cobijo en una instalación adecuada, sin que se puedan ocasionar riesgos sanitarios o molestias evidentes para los vecinos

Con carácter general, mediante esta Ordenanza queda prohibida la permanencia continuada de animales en espacios exteriores de la vivienda, como galerías, terrazas o análogos, pudiendo formular el Ayuntamiento denuncia a los dueños por mantener animales a la intemperie o en condiciones climáticas adversas a su naturaleza.

Conforme a la Ordenanza, el Ayuntamiento también podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos tratos o torturas, manifiesten desnutrición o comportamientos agresivos para las personas o provoquen la perturbación reiterada de la tranquilidad y descanso de los vecinos, siempre que se haya producido un requerimiento al propietario para evitar los mismos y no hayan sido debidamente atendidos.

El incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y condiciones establecidas en la Ordenanza tendrá la consideración de infracción administrativa, fijándose sanciones que van de los 30 euros, si la infracción es leve a 1.000 euros si se encuentran entre las muy graves.

En este sentido, las infracciones leves conllevan la imposición de sanción económica de importe entre 30,00 euros y 120,00 euros a los propietarios que no garanticen las condiciones higiénico-sanitarias para el alojamiento de los animales; no los inscriban en censos públicos; o no dispongan de cartilla sanitaria oficial, entre otras cuestiones.

Mientras, las infracciones graves prevén la imposición de sanción económica de importe entre 120,01 euros y 300,00 euros, considerándose en este apartado el maltrato o abandono de animales y la tenencia y circulación por las vías públicas de animales potencialmente peligrosos sin las medidas de protección obligatorias.

Por su parte, las infracciones muy graves contemplan la imposición de sanción económica de importe entre 300,01 euros y 1.000,00 euros y van dirigidas a quienes causen la muerte, mutilaciones o lesiones graves a los animales mediante actos de agresión o suministro de sustancias tóxicas no aconsejadas por facultativo veterinario a tal fin; o a quienes promuevan la organización, celebración o fomento de toda clase de peleas entre animales.

La Ordenanza será de aplicación a los animales de compañía, a los animales potencialmente agresivos y a los animales abandonados que se hallen dentro del término municipal de Umbrías, independientemente de que estén censados o no, así como el lugar de residencia de su propietario.