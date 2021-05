Tractores, en defensa de los trabajadores a título principal

UCCL convocó este viernes una tractorada con alrededor de 30 vehículos de este tipo y otros cerca de 80 coches para visibilizar en la capital abulense algunas de sus reivindicaciones. De explicarlas se encargó el secretario de la organización convocante, Jesús Muñoz , antes de que los tractores echaran a rodar a las 12 horas. La salida fue desde el aparcamiento del Lienzo Norte y con destino y parada en la Subdelegación de Gobierno, pero también en la delegación de la Junta.

El malestar en el campo es evidente y llevan en la cartera la reclamación de unos precios justos, pero también que las personas que se dedican al campo a título principal, es decir que cotizan a la Seguridad Social por ello y que tienen más de un 50% de la renta agraria, puedan cobrar la PAC sin que existan tantas trabas burocráticas. Se sienten de algún modo ninguneados porque hay beneficiarios de la PAC que cobran la ayuda por apenas tener unas tierras, manifestaban.

El malestar también llega por los ataques de lobo y por los problemas de la fauna salvaje, porque sólo Ávila atesora tristemente más ataques que cualquiera de las otras ocho provincias de la Comunidad y «esto no mejora» porque la ministra «sigue en sus trece y van a autorizar que no se pueda cazar el lobo». Entienden que no puede ser así y decía Muñoz que o él estaba equivocado o por lógica debe primar por encima de todo el bienestar de las personas más que los animales. En este sentido sentenciaba que «la ganadería extensiva está en peligro de extinción, no el lobo». Y con ello el trabajo de quienes se dedican a ello.

Y la última de las reclamaciones se encargaba de recordarlo Francisco Robledo, quien en palabras de Jesús Muñoz se postula como su sustituto toda vez que puedan realizar el congreso en el que alguien coja el relevo. Estimaban que ese congreso podría llegar a final de año, pero lleva tiempo pendiente por la pandemia.

La reivindicación que ponía sobre la mesa es que piden «democracia en el campo, ya», en el sentido de que consideran debe haber unas elecciones nacionales para que ellos, UCCL, la segunda organización más votada en Castilla y León (donde sí ha habido comicios, igual que en Cataluña, Extremadura y en Madrid) tengan la oportunidad de tener representación estatal. «Llevamos 30 años sin que haya unas elecciones en el campo, en el Ministerio -decía- hay tres organizaciones que llevan todo ese tiempo sentadas en los sillones y que no dejan entrar a nadie más» y, en definitiva quieren seguir defendiendo lo que han hecho siempre «a los agricultores y ganaderos a título principal».

Había necesidad de salir al campo porque éste está a día de hoy y a juicio de Muñoz «como hace 30/35 años, cuando yo empecé en la acción sindical. Tenemos un problema de precios que es agobiante, entendemos que los precios, al menos, deben ser los de coste de producción», que lo que cuesta producir un kilo de trigo, de leche o de carne, valga por lo menos eso. Explicaba que esto a día de hoy no ocurre desgraciadamente y, aunque «no es recriminar a la PAC, ésta fue una ayuda, que, desde luego, ahora sin ella no podríamos vivir, pero ha tenido un problema y es que la PAC para lo que ha servido verdaderamente es para alimentar a la población a unos precios razonables. Hoy podemos consumir carne y productos a precios razonables por ello. Un poco la pérdida de renta contribuyó, pero no del todo porque para eso tendríamos que tener unos precios más altos. Hoy los precios lo son de hace 35/40 años y si les sumamos el dinero de la PAC pues no llegamos a tener los precios que debiéramos tener». Ante ello pedían una PAC justa para los ATP, como decíamos los profesionales del campo a título principal.

En la tractoradahubo menor número de convocados que en ocasiones anteriores porque defendían que no han querido ampliarlo por la pandemia. La mayor parte además de zonas próximas a la capital (que en general son más ganaderos y usan menos esta herramienta).

También intervino la responsable del sector de leche de UCCL, Adoración Martín que incidía en la idea de la necesidad de unos precios justos porque sin ellos el futuro de los hijos de los hombres de campo no estaría asegurado y por supuesto no se produciría el tan ansiado relevo generacional para evitar un mayor despoblamiento de las zonas rurales.

Preguntada por ello, entendía que en la época de la pandemia no fueron héroes, aunque la gente lo sintiera como tal. Ahora con algo más de normalidad ya no sienten que les vean así y sí cierto olvido.

Para Martín, el mayor problema de la PAC es que hay muchos benefactores de ella que no son profesionales a título principal, que no cotizan por el régimen agrario pues «para que os hagáis una idea del total del cómputo nacional estos representan sólo el 39%».Que no recorten alos ATPs y menos burocracia es lo que reclamaba, además de que los productos que vengan de fuera tengan las mismas exigencias de calidad que los españoles.