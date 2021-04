No es una final, pero casi

El Real Ávila arranca este sábado en león la segunda fase de la competición, en la que tiene que quedar entre los dos primeros clasificados de su grupo para mantener opciones de ascenso. Los abulenses, que arrancan cuartos tienen poco margen de error y de ahí que no perder en el campo de La Virgen del Camino es una obligación.

Consciente de la importancia del partido, el técnico abulense, María Hernández, quiere, no obstante, evitar hablar de finales tan pronto “es una liguilla corta con los puntos que ya has cosechado en la primera fase, pero no quiero hablar de que el partido sea una final. Sé que el equipo es consciente de que el partido es muy importante para empezar bien y sumar y que no sume un rival directo, pero no quiero hablar de finales todavía”.

Hernández sabe que les espera “un campo difícil. He ido varias veces con varios equipos allí y sé de la dificultad que entraña ese partido por el campo y por el equipo que es. No nos tenemos que desviar ni servir de excusa para ir con todo e intentar traernos los tres puntos. Es importante empezar bien esta segunda fase para intentar lograr el objetivo”.

El entrenador encarnado sabe que para ello “fuera de casa hay que mejorar los resultados, eso es obvio, los números están ahí, pero me quiero quedar con las energías y lo que vi al final del partido en Miranda. Fue el mejor partido que hemos hecho desde que yo estoy, y con eso me quedo y con eso tenemos que seguir trabajando. Eso y mejorando los resultados, por supuesto”.

Partido: CD La Virgen del Camino – Real Ávila CF.

Campo: Los Dominicos.

Hora: 17,30.

Árbitro: Carlos Frey Domínguez (León).