La pérdida de la mayoría absoluta por parte de la coalición de gobierno en las Cortes de Castilla yLeón, PP y Cs, tras al pase al grupo no adscrito de una procuradora de Ciudadanos, abre las opciones a que otros grupos puedan entrar en ese equipo de gobierno de manera estable para lo que resta de legislatura, y en ese terreno aparece la formación de Por Ávila, que con un procurador, Pedro Pascual, explora las posibilidades de formalizar algún pacto con los populares. De hecho las negociaciones están abiertas, ha habido contactos entre máximos responsables de ambos partidos y las dos partes reconocen esas conversaciones que, de momento, no han cerrado ningún acuerdo.

El primero en comentar en público la existencia de esas negociaciones fue el alcalde de Ávila y vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que en declaraciones al programa ‘La Brújula de Castilla y León’, reconocía la disposición de Por Ávila a firmar un acuerdo para dar estabilidad a la Junta de Castilla y León, aunque a cambio exigió inversiones para una de las provincias «más olvidadas» de la Comunidad, según recogía la agencia Ical.

Sánchez Cabrera avanzó que se han iniciado los contactos con la Junta y valoró que el presidente Alfonso Fernández Mañueco es receptivo para contar con el apoyo del procurador de Por Ávila.

Negociaciones entre PP y XAV para la estabilidad de la Junta - Foto: David Castro«Queremos que cambie la situación que vive la provincia de Ávila que fue maltratada por los gobiernos de Juan Vicente Herrera», manifestó el regidor en Onda Cero, donde recalcó también que su partido está abierto al diálogo, pero insistió en que a cambio quieren inversiones para su provincia, si bien añadió que son conscientes del momento que se vive con la pandemia y del aumento del gasto sanitario, pero «nosotros queremos queremos saber cuánto para Ávila, con inversiones que puedan cambiar el rumbo de la provincia».

mañueco. Preguntado por estas declaraciones de Sánchez Cabrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció tener una «relación fluida» con la formación política Por Ávila, pero también abogó por el diálogo con todos los grupos con representación en la Cámara.

Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa telemática junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se refirió así a la disposición expresada por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de dar estabilidad al Gobierno autonómico con la firma de un acuerdo.

El presidente de la Junta y del PPCyL alejó en su respuesta manifestar si está dispuesto a firmar un acuerdo con Por Ávila para tener mayoría en las Cortes y apuntó a que los dos partidos que sustentan al Ejecutivo, PP y Cs, están satisfechos del acuerdo y diálogo que mantienen con el resto de partidos, donde en el grupo mixto están también UPL y Vox.

«Se habla con distintas fuerzas políticas, en el diálogo nos encontraremos», resumió Fernández Mañueco, que señaló el pacto para la recuperación, firmado con PSOE, Podemos y Por Ávila junto a PP y Cs, y al acuerdo parlamentario con la formación abulense, cuando ambos socios tenían mayoría.

pedro pascual. El voto que puede ser decisivo en caso de acuerdo entre el Partido Popular y Por Ávila es el del procurador en las Cortes de la formación amarilla, Pedro Pascual, que, al margen de lo que se pueda negociar a nivel de partidos, tiene claro que su objetivo es «conseguir cosas para Ávila, pero no con palabrerías ni con promesas, sino con acuerdos firmes y que se puedan ejecutar y llevar a cabo. A partir de ahí se puede negociar».

Pascual explicó que la situación actual, con posibles empates en la votaciones en los plenos y también en las comisiones, puede ralentizar todos los acuerdos en las Cortes de Castilla yLeón, y eso es algo que se quiere evitar por parte de PP y Cs, de ahí esas negociaciones en las que «la marca más blanca, por decirlo de alguna manera, es Por Ávila, la que menos les podría comprometer».

Pero para poder contar con el voto de XAV, ya sea en «acuerdos puntuales o en pacto por lo que queda de legislatura, lo que para mí es imprescindible es que se consigan cosas para Ávila. Lo que se pueden ofrecer también son sillones, pero yo no los quiero, si los hay, perfecto, pero para mí no serían. Yo lo que quiero es traer cosas para Ávila, y si se puede aprovechar esta circunstancia, pues lo haremos. Pero cosas firmadas y que se puedan hacer en poco tiempo. Luego que se apunte el tanto el que quiera, pero que se hagan. Eso es lo importante, luego, el que quiera salir en la foto o cortar cintas, que lo haga. Yo eso no lo necesito».

Pascual también reconoce contactos con representantes del equipo de gobierno, en los que «al igual que nosotros, han mostrado un buen talante negociador para llegar a acuerdos», pero todavía «no hay nada cerrado. Supongo que seguiremos hablando y negociando, ya también a nivel de partido».

tudanca. Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ante estos movimientos y acercamientos entre Por Ávila y el Partido Popular, manifestó que «si la pérdida de mayoría que tienen en las Cortes Partido Popular y Ciudadanos les hace ver la luz a quienes no la han visto en 30 años, bienvenido sea».

Tudanca realizó estas declaraciones en la localidad burgalesa de Pradoluengo, en donde abundó en que «creo lamentablemente que eso debería haber pasado antes, que no tengan que necesitar un voto o una negociación para mantenerse en el poder, para darse cuenta de que hay provincias necesitadas más allá de las que ven en su propio despacho».

En este punto señaló que los desequilibrios territoriales en Castilla y León son de hace 30 años, y afirmó que su formación seguirá haciendo propuestas en las Cortes y esperan en este nuevo escenario sacarlas adelante, también con Por Ávila.

Por último, hizo mención a las «críticas furibundas» del portavoz de la Junta, Francisco Igea, a los partidos regionalistas y localistas «que iban a acabar con la política y eran el fenómeno a combatir. Será maravilloso verle suplicar por el voto de estos partidos para ganar una votación en las Cortes», concluyó.