La Semana Santa no existe este año para el turismo

La Semana Santa no va a existir para los sectores relacionados con el turismo en la provincia de Ávila. Así se han manifestado los presidente de la Federación de Hostelería, Fernando Alfayate; de la Asociación de Hoteles de Ávila, Hugo Ortega y de la Asociación de Casas Rurales de la provincia, Eva Meneses. Tanto es así que FernandoAlfayae comenta que a estas alturas en años precedentes no podían acoger a nuevas reservas porque estaba todo ocupado. Hugo Ortega se lamenta que en este momento son muy pocos los hoteles abiertos y contabilizando todas las plazas de hoteles que hay en la ciudad las reservas hechas en este momento no deben llegar ni al cuatro por ciento. Eva Meneses por su parte profundiza en esta crisis y afirma que para esta Semana Santa las reservas de casas rurales no rozarán ni el 20 por ciento, cuendo otros años por estas fechas estaban todas las casas al completo.

La situación está muy complicada para poder sobrevivir, relataba Fernando Alfayate, presidente de la Federación de Hostelería de Ávila. «En el momento que no dejan entrar a nadie de otras comunidades, nosotros estamos bastante fastidiados. No vanos a tener prácticamente ingresos, o los mínimos. La gente de Castilla y León se puede mover pero hay muchos destinos como mínimo igual que este nuestro, y la gente puede optar por esos otros sitios. En este momento teníamos que estar hablando de unas reservas del cien por cien. A estas fechas no teníamos ni una mesa libre para comer en Semana Santa, y ahora no hay prácticamente ninguna reserva».

En cuanto a la gente que entra estos días a los restaurantes reconoce que en los días de diario entran trabajadores «y los que tenemos la suerte de estar cerca de la Escuela de Policía, también se acercan gente de la Escuela, no mucho porque también hay miedo y no salen. Por el centro puede haber algo más de turismo de Castilla y León gente mayor, que son los que se han podido permitirse desplazarse en la comunidad. Pero muy poca gente. Un día puedes llenar y no sabes porqué y después te tiras cinco días sin que haya prácticamente nadie. La situación está muy muy difícil para el sector».

Afirma también que esta Semana Santa está prácticamente perdida. «En otras semanas santas teníamos que estar diciendo hace ya varios días que no teníamos hueco para casi cualquier día de la Semana Santa, tanto en restaurantes, como en hoteles como en casas rurales. Ahora puedes coger un libro de reservas de cualquier restaurante y creo que no me confundo que hay sitio de sobra».

Alfayate comentó que para estos días de Semana Santa se permite una ocupación en los restaurantes de seis personas por mesa, tanto en interior como en las terrazas.

Hugo Ortega, presidente de la Asociación de Hoteles de Ávila señala que «esta semana Santa no existe para nosotros. No hay nada de lo que hablar practicamente. Particularmente tengo mis dos hoteles cerrados y la gran mayoría están igual, excepto los que están abiertos, con una ocupación ridícula, y con unos precios que ni te cuento...»

De esta situación extrae al menos algo positivo: «Ahora estamos los integrantes del sector más unidos que nunca, manteniendo reuniones de forma continua, hablando de soluciones y buscando políticas por criterios».

También es tajante en cuanto a la posibilidad de abrir en este momento en estas fechas de la Semana Santa. «La Semana Santa son cuatro días. De ella no se vive. Ayuda porque siempre hay buenas cuotas de ocupación, pero son pocos días» y añade, «estar abiertos ahora es tirar el dinero. No tiene sentido. Y los que están abiertos tienen un 10 o un 15 por ciento de ocupación es mucho para la situación que estamos viviendo. Si sumamos toda la oferta de camas que tenemos y la que se está reservada en los hoteles que están abiertos, estoy seguro que no llegaría al 3 o 4 por ciento del total de las plazas hoteleras que hay en la ciudad”. Reconoce que en el fondo esto también ayuda para visibilizar el sector y “trasladar a la sociedad lo durísimo de la situación que estamos atravesando» .

Ortega comentó que se están preparando para abrir en verano, pero “con mucho miedo», reconoce mientras recuerda que la situación del verano pasado fue buena, «pero fue perder dinero a expuertas. Venías de un cierre de tres meses y reactivar un establecimiento de estas características no es fácil. Hay mucho trabajo detrás y hay que reactivar a mucha plantilla, retomar contacto con muchos proveedores que también lo están pasando mal y que muchas veces nos vimos obligados por la situación a contener pagos . Tiene todo el sentido del mundo que si no reestableces dichos pagos no te vuelvan a suministrar. Tienes un bofetón que asumir para poner en marcha un establecimiento para que solo esté abierto dos meses y que luego en octubre volvió a pasar lo que pasó». Con esa apertura el verano pasado dieron un servicio a la gente que lo había pasado muy malm por estar encerrados mucho tiempo. Un servicio que se ofreció con unos precios que no cubrían muchas veces los costes de la explotación. Con ganas de trabajar y haciendo bien las cosas, pero con una situación delicada, irrealizable, u que fuimos, por otra parte, incapaces de gestionar».

Sostiene que lo que necesitan es estabilidad. «Aunque nos vamos a tirar a la piscina y vamos a volver a abrir, por lo que si tenemos algo es ganas, empatía y positivismo».