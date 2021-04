Choque de candidatos en Las Salinas

Si la ilusión y la confianza juegan, el Real Ávila tendrá este sábado sobre el césped de Las Salinas algo más que once jugadoras en un desplazamiento que ha cobrado un cariz inesperado por todo y para todos, que ven en los tres puntos el empujón necesario en una pelea que se ha ajustado en la zona alta más de lo esperado. Aguardan a partir de las 17,00 horas el Atlético Tordesillas y Las Salinas como un invitado ‘sorpresa’ en la lucha por las dos primeras posiciones del Grupo D, las que dan acceso al playoff por el ascenso a la Segunda División B. Entraron los de Chuchi Macón en esta fase con la sonrisa puesta por lograr el objetivo de la permanencia y dos semanas después la lucen de oreja a oreja tras las victorias logradas ante el Mirandés B, que ha perdido el colchón y el subidón con el que llegaron a esta nueva fase, y la Arandina, cuyo concurso para los playoffs parece seguro salvo despiste de última hora. Y no es el fútbol un deporte ajeno a las sorpresas.

Está en plena racha el equipo vallisoletano, que se ha ganado el derecho a estar en la pelea, y quiere imponer la suya propia un Real Ávila que vive, desde la llegada de María Hernández, su mejor momento. Los empates ante el Mirandés B y La Virgen del Camino los han dado continuidad en todos los sentidos con un triunfo ante el Atlético Bembibre que tomó un valor mayor por el cómo que por el cuánto. Se sumaron mucho más que tres puntos. «Fue un partido que nos reforzó por su desarrollo, por las formas» reconocía el propio María Hernández, entrenador del Real Ávila. Incluso con dos menos sobre el campo los encarnados demostraron una actitud sobre el Adolfo Suárez que se les desconocía esta temporada. Y aún hay tiempo para enmendar lo que no se hizo antes. Toca rubricarlo en Las Salinas.

Nuevo desplazamiento y nuevo examen para los abulenses en lo que está siendo su clara asignatura pendiente este año. «Aunque me reafirmo en que el equipo ha sido competitivo, es verdad que tenemos que hacer algo más para sumar los tres puntos porque con lo que hemos hecho no nos ha dado para ganar. Debemos hacer algo más para desequilibrar el partido». Sólo dos partidos ha ganado fuera de casa el Real Ávila este curso, ambos con José Manuel Jimeno. Debe cambiarlo el conjunto del Adolfo Suárez si la apuesta es estar entre los dos primeros cuando acabe la segunda fase en este nuevo Grupo D. Especialmente en una fase donde la clasificación final se hará en base a los coeficientes.

Quiere que sea su momento el equipo encarnado. «Desde que llegué, en estos últimos partidos es cuando mejor ha estado el equipo. No hemos hecho nada aún, debemos mejorar la versión que hemos dado de los últimos partidos, pero es el camino que tenemos que seguir» tienen muy claro tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico, que confían en rubricarlo con un triunfo que es imprescindible. «En este formato de fase si ganas dos partidos, como ha hecho el Tordesillas, pasas a tener opciones. Hay que recordar que quedan aún cuatro partidos, no se ha cumplido el ecuador. Si lo haces bien vas a tener opciones hasta el final. Si tienes un descuido, te puedes llevar un susto. Este formato te obliga a no dejarte nada porque te pueden superar».

Delante tendrán un equipo que llegó al Grupo D como uno de los rivales asequibles y que lo han desterrado de un plumazo. «Son un equipo de chavales jóvenes, dinámico, que quieren agradar. Preveo un partido equilibrado y nivelado en el que tendremos que dar la mejor versión» advierte el salmantino.

Vuelve Llorián, se caen Carlos Pascual y Manu Sánchez

Regresa Andrés Llorián a la convocatoria tras superar sus problemas físicos y todo hace indicar que lo hará también a la titularidad para un partido en el que María Hernández pierde por sanción –un partido– a Carlos Pascual y Manu Sánchez. El central y el centrocampista fueron expulsados ante el Atlético Bembibre. Tendrá que mover ficha el salmantino en una defensa en la que todo hace indicar que Marcos Isla, carrilero improvisado ante el Bembibre, volverá a ser central junto a Tena, mientras que Ruba podría suplir la baja de Carlos en el lateral derecho, posición que ya ha ocupado en otras ocasiones.