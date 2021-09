Ávila se mantiene como sede de las físicas de Ejecutiva

Ávila se mantiene como sede única para la realización de las pruebas físicas de la oposición de inspector de Policía Nacional. Así lo recoge el anuncio publicado este lunes en el BOE por el que el Ministerio de Interior convoca la oposición para cubrir 110 plazas de Escala Ejecutiva, lo que son 15 menos que en la convocatoria del año pasado, que establece también la capital abulense como sede de la primera de las pruebas de esta oposición y Madrid como lugar de celebración del resto si bien, precisa el anuncio, «el Tribunal podrá constituirse en otras ciudades cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad, previo el correspondiente anuncio».

La pandemia hizo que Ávila, que hasta entonces era la única sede peninsular para la realización de las pruebas físicas de la oposición de Escala Básica dejara de serlo y de hecho este año, además de la capital abulense, los opositores podrán optar para la realización del examen de aptitud física entre las sedes de Ávila, Castellón, Córdoba,

Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid y Palma de Mallorca. No sucederá así en el caso de la oposición de Escala Ejecutiva, que establece Ávila como única sede para la realización de las pruebas físicas al menos de momento teniendo en cuenta que el BOE contempla la opción de que pueda «descentralizarse la mera ejecución de determinadas pruebas o parte de las mismas».

Además de tener la nacionalidad española, para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será necesario tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación, no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, así como no hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. También, compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante, tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres, estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y poseer título universitario oficial de Grado. Los interesados en participar en este proceso de oposición dispondrán de 20 días naturales, desde la fecha de publicación del anuncio en el BOE, para solicitar su admisión en el mismo y pagar las tasas de examen.

más de 2.200 de básica. La publicación de la convocatoria del proceso de oposición de las 110 plazas de Escala Ejecutiva, se suma a la que recientemente también realizó el Ministerio de Interior para convoca pruebas selectivas para cubrir 2.218 vacantes en la Escala Básica, Categoría de Policía, de la Policía Nacional, cifra algo inferior a la anterior convocatoria, que ascendió a 2.366 plazas.