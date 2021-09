El Diocesanos necesita reaccionar

Sólo han pasado cuatro de las 34 jornadas de la Tercera RFEF 2021-22, sólo se han disputado 12 de los 96 puntos que cada equipo tendrá en liza. Queda mucho, demasiado como para volverse locos, pero en el Colegios Diocesanos UCAV ya asoman negros nubarrones. Cuando viajas en el vagón de cola sueles hacerlo con el gesto torcido. Y es que el inicio de curso de los chicos del Sancti Spíritu no ha sido el esperado ni el deseado por nadie. «Para nada era lo imaginado a inicios de temporada» decía camino de vestuarios Darío, uno de los veteranos en una plantilla que no termina de encontrarse sobre el césped.

No fue un problema la derrota ante La Virgen del Camino con la que comenzaron la temporada como tampoco lo fue el paso por el Francisco Rubio. Si Los Dominicos siempre es terreno agreste para todos, el Numancia B siempre es un rival incómodo cuando juega en casa. Pero las dudas que se sembraron ante el Santa Marta (1-4) brotaron ante un Ciudad Rodrigo que puso en jaque a los colegiales. Las tres derrotas previas atenazaron a los de Somoza como si el duelo ante los mirobrigenses fuera el ahora o nunca. «La necesidad de puntos nos está lastrando» reconocía Somoza como reconocía que ante los salmantinos el equipo no hizo méritos para ganar. Quizás incluso los hizo para perder. Darío, en el primero de los penaltis, y la suerte, cuando Maza lanzó el segundo por encima del larguero, hicieron un guió cómplice a los del Sancti Spíritu. Porque no se perdió y eso fue lo mejor. Cuando la cosa se tuerce, esto va de sobrevivir.

Quizás ahora, cuando el punto no te ha servido para salir de la zona baja, el empate sea desalentador, pero tal vez mañana sea la mejor noticia para un equipo que necesitaba romper la dinámica de derrotas tanto como la de malas sensaciones.La primera la ha roto, ahora queda la segunda. «Por lo menos hemos roto la racha de tres derrotas.Tenemos que verlo de una manera positiva» pedía Darío sobre el césped del Sancti Spíritu. «Veníamos de tres derrotas consecutivas, que para nada era lo imaginado, pero hay que verlo de manera positiva. Hemos sumado el primer punto y hay que seguir trabajando».

La temporada no ha hecho sino comenzar. Toca resetear ante lo que está ocurriendo porque el calendario no da tregua y lo que les espera a los colegiales es duro, exigente, pero no imposible. En las próximas jornadas los de José Alberto Fernández Somoza se medirán de manera consecutiva al Atlético Astorga a domicilio, Mirandés B en el Sancti Spíritu, Real Ávila en el Adolfo Suárez, Guijuelo en el Sancti Spíritu y Júpiter Leonesa B a domicilio, todos ellos equipos llamados a estar en la pelea de la zona alta. Cinco partidos en los que reivindicarse, en los que encontrarse sobre el terreno de juego. A partir de entonces, se encontrarán los resultados.