Mañueco y Arrimadas separan CyL de las pugnas partidistas

El Gobierno de coalición entre el PP y Cs en Castilla y León agotará la legislatura autonómica, siempre que se cumpla el pacto de gobernabilidad suscrito hace dos años y sin que vayan a interferir en esa relación actual los posibles conflictos a nivel nacional entre ambos partidos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ratificaron ayer que el pacto de Gobierno autonómico es «solido y fuerte», está «más vivo que nunca». En su reunión en la sede de la Presidencia de la Junta y en la comparecencia conjunta posterior, Fernández Mañueco e Inés Arrimadas analizaron el documento sellado en julio de 2019 y su cumplimiento y coincidieron en que ofrece estabilidad y es beneficioso para los ciudadanos de Castilla y León.

Ambos dirigentes valoraron que este acuerdo haya superado las dificultades de la pandemia, ya que las medidas aplicadas para contener el virus no están entre el centenar de las pactadas hace casi dos años, y la moción de censura «injusta y sin motivos» presentada por el PSOE y rechazada por las Cortes el pasado 22 de marzo. Fernández Mañueco y Arrimadas pusieron en valor el cumplimiento de la palabra dada, donde la dirigente de la formación naranja expresó que ella se fió de la palabra del presidente de la Junta cuando la manifestó que no convocaría elecciones anticipadas en el momento en que lo hizo la presidenta madrileña y éste, a su vez, del «no» de Ciudadanos a la moción de censura.

«El pacto tiene pleno vigor hoy», resumió el presidente de la Junta, que subrayó que la preocupación es luchar contra la pandemia, proteger la salud y la vida de las personas y reactivar la economía, para lo que consideró que el Ejecutivo de PP y Cs ha salido reforzado tras la fallida moción de censura y está «con más ganas que nunca» para abordar los retos de transformación de la Comunidad hasta el final de la legislatura. Tras destacar «la amabilidad y cordialidad» en la que se desarrolló la reunión, Arrimadas incidió en que, pese a las dificultades de una pandemia mundial con la que no se contaba hace dos años y la moción de censura «injusta y sin motivos» presentada por el PSOE, PP y Cs gobiernan desde «la lealtad, la solidez», con «un buen proyecto y una buena gestión».

«El acuerdo es solido y está más fuerte que nunca», aseveró la dirigente naranja, que valoró la centralidad del Ejecutivo de la Comunidad y su ambición social, como consideró que se refleja en el presupuesto recién aprobado, sin subir los impuestos, por lo que reiteró que, mientras se cumpla lo firmado, Ciudadanos seguirá en el Gobierno. Después de recalcar que el «gobierno de coalición funciona», puso en valor la lealtad entre los socios, pero sobre todo con los ciudadanos de Castilla y León, donde también marcó como un hecho diferencial de Cs la apuesta por la transparencia y «el pilar fundamental» que, en ese objetivo, anotó directamente al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Gobierno útil

Fernández Mañueco remarcó, a su vez, que el acuerdo de gobierno es «útil y eficaz» y se refirió a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones que se va a cumplir, como también indicó Arrimadas, una vez que el PSOE, con su moción de censura, ha roto lo recogido en el pacto para la recuperación de no tocar los impuestos. Sin embargo, no entraron en si este acuerdo se puede ampliar, ya que solo apuntaron a su cumplimiento y a que se agotará la legislatura, a la vez que manifestaron que en la reunión hablaron del mismo pero no de que se puedan hacer cambios en el Gobierno, como ampliar la presencia de Ciudadanos o que pueda entrar la coordinadora naranja, Gemma Villarroel.