Ávila derivó 300 animales a centros de recuperación (CRAS)

Durante el año 2019 el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) ubicado en Valladolid recibió a 290 ejemplares procedentes de nuestra provincia; un año después han sido nueve más, 299. Aquí desde luego la crisis sanitaria no ha afectado y debe ser de las pocas áreas en las que no lo hace. Por especies hemos de decir que de la que más ejemplares se ha recibido en este particular hospital ha sido el buitre leonado, con 34 de los 299, seguido del busardo ratonero, con 32. Cigüeñas blancas fueron 22, cernícalo vulgar,18, milano real, 16 y buitre negro, 10. Ése es el ránking de especies atendidas durante el año pasado, aunque por supuesto hay más, pero no especificados por la Fundación Patrimonio Natural (responsable de estos centros) al ser pequeños en número.

Es importante saber que, como cada año, algunos de esos ejemplares se recuperan hasta tal punto que pueden ser liberados y devueltos a su hábitat, en términos generales 1 de cada 4 animales procedentes de Ávila que llegaron al CRAS volvieron a recuperar la libertad. De 299 fueron exactamente 53. Es evidente que muchos de los ejemplares ingresan cadáver y lo que se hace es practicarles la necropsia para conocer las causas de su fallecimiento.

Causas de ingreso. Desvelan desde la Fundación Patrimonio Natural que la causa de mayores ingresos tiene por así decirlo nombre propio y es el de los traumatismos y es que en 49 de los ingresos fue por golpes. La electrocución estuvo detrás de 44 ingresos y en esa misma proporción -de 44 de 299 casos- los ingresos fueron crías o pollos de animales que desvinculados de su hábitat (o fallecidos) tuvieron que recibir allí atención.

Hay un total de 35 ingresos cuyas causas se desconocen y otros 25 son por colisiones. El listado lo cierran otras causas no especificadas que protagonizan un centenar de llegadas de animales a estos Cras.

Los meses de mayores ingresos procedentes de Ávila fueron julio, junio, noviembre y agosto.

En esos periodos por ejemplo en julio la mayor parte de los animales que llegaron a los centros de recuperación lo hicieron por traumatismos, con 17 de los 63 pacientes. En el caso de agosto, otro de los meses con más ingresos y un total de 57, la colisión estuvo detrás de 21.En junio, cuando se produjeron 42 ingresos, 21 de ellos lo protagonizaron pollos o crías y además hubo siete electrocuciones de esos 42 casos totales. Las mismas que provocaron otros siete ingresos en noviembre; un mes este en el que se produjeron 20 ingresos.