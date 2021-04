Casado mantendrá sus requisitos para renovar el CGPJ

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado que mantendrá sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recalcado que la "culpa" es del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no querer "reforzar" la independencia judicial. Además, ha señalado que Europa ha "dado la razón" al PP y el Gobierno ha tenido que retirar su reforma judicial para cambiar el sistema de mayorías en la elección del Consejo, una iniciativa que a su juicio buscaba "poner fin a la independencia judicial" en España.

"No vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces como marca la Constitución, como marca Europa y como debería recordar el señor Sánchez que él dijo en campaña electoral", ha declarado Casado en una rueda de prensa en el Congreso.

El presidente del PP ha indicado que hace unos meses su partido se "volvió a sentar con el Gobierno" para negociar el CGPJ "con el presupuesto de que se iba a aprobar una ley para reforzar la independencia judicial". Sin embargo, ha agregado que "en el último momento propusieron a un juez que quería entrar por el turno de juristas y a una política en ejercicio", en alusión a José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.

Por eso, ha dicho que el PP se "levantó" de esa negociación. "Y me volveré a levantar las veces que haga falta pero la culpa es de Sánchez. Yo no he cambiado en dos años y medio", ha enfatizado, para añadir que puede haber renovación del Consejo "mañana mismo" si Sánchez "acepta reforzar la independencia judicial y la separación de poderes" como, a su juicio, marca la Constitución y el Consejo de Europa.

Europa "da la razón" al PP

Casado ha recordado que el pasado 14 de octubre, justo cuando PSOE y Podemos registraron su proposición de ley para rebajar las mayorías, ya dijo en el Pleno del Congreso a Sánchez que a él "nadie le presionaba" con esa renovación del CGPJ tras impulsar una reforma "intolerable" que "ponía en riesgo la separación de poderes y la recepción de fondos europeos".

El líder del PP ha señalado que ese mismo día llamó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que se reunió en Bruselas al día siguiente, mostrando "interés" por lo que le expuso sobre este asunto. Además, ha recordado que también mantuvo un encuentro telemático con el comisario de Justicia, al que también "trasladó la preocupación" de su partido por esa reforma judicial.

"Y seis meses después Europa nos da la razón y el Gobierno acaba dándonos la razón porque tiene que retirar una reforma que hubiera sido el fin de la independencia judicial en España, que estaría sometida a la mayoría del Gobierno", ha manifestado.

Casado ha recalcado que no puede haber "plan B al Estado de Derecho" y ha emplazado a Sánchez a "cumplir con la separación de poderes y la independencia judicial". "Llevo pidiendo esto dos años y medio y se lo dije en nuestra primera reunión en Moncloa", ha apostillado.

Una ley para reforzar la independencia judicial

Así, ha subrayado que en todos los intentos para renovar el Consejo su partido ha pedido "siempre lo mismo: una ley que reforzara la independencia judicial y la separación de poderes" y que incluyera aspectos como la "imparcialidad" de la Fiscalía tras la elección para ese puesto de la exministra Dolores Delgado.

Esa norma debería además reforzar las mayorías de tres quintos para decisiones del Consejo; acabar con la práctica de que juristas pudieran entrar por la cuota de los jueces o al revés; no permitir que expolíticos entraran como vocales; y recuperar la elección directa de los 12 vocales judiciales, según ha explicado.

Tras recordar que el propio Sánchez dijo que no permitiría que Podemos "tuviera nada que ver en la elección del CGPJ", Casado ha pedido al presidente del Gobierno que "cumpla" con lo que planteó en campaña electoral. Y ha insistido en que el PP "mantendrá la responsabilidad institucional" pero también sus "principios claros en el reforzamiento del Estado de Derecho".