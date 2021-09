XAV avala unas ordenanzas sociales que PP y PSOE no apoyan

Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Ávila para el año 2022 se aprobarán en el Pleno de este viernes con el voto a favor de los dos partidos que forman el equipo de gobierno municipal, Por Ávila y Ciudadanos, mientras que los dos de la oposición, tanto Partido Popular como PSOE, rechazarán este proyecto, con el que no comulgan por diferentes motivos, entre ellos el hecho de que el equipo de gobierno haya aprobado dos enmiendas a cada partido opositor, decisión que populares y socialistas consideran «insuficientes» para poder votar a favor.

Desde Por Ávila, su portavoz, José Ramón Budiño, calificaba de «sociales» unas ordenanzas que «piensan en las empresas, autónomos y familias numerosas» y que «no aumentan los impuestos a los ciudadanos».

El portavoz de Por Ávila lamenta que las propuestas presentadas por PPy PSOE «estén fuera de la realidad y supongan, en el caso del PP, una disminución de ingresos de 2,5 millones de euros, lo que desequilibraría las cuentas y tendrían un efecto negativo de tal dimensión para las arcas públicas que afectarían a los servicios municipales que se prestan al conjunto de la población».

Desd e la formación amarilla se incide en que el PP está proponiendo bonificaciones» que ellos mismos eliminaron en anteriores mandatos. Y no solo eso sino que, además, esta formación realiza en sus propuestas un ejercicio de invitación a la ilegalidad, con iniciativas que contravienen la Ley de Haciendas Locales».

De igual manera, Por Ávila critica la falta de apoyo del PSOE, «que estaba a favor de no suspender para el próximo ejercicio la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local (tasa de terrazas), que supondrá una ayuda a los establecimientos de hostelería, actividad que se ha visto especialmente perjudicada por los efectos derivados de la pandemia por covid-19. Tampoco esta formación se ha mostrado a favor de facilitar la bonificación a las familias numerosas en el IBI y en precios públicos como el de la Escuela Municipal de Música».

Lamenta Por Ávila, además, «que algunas propuestas del PSOE ya estén recogidas en las ordenanzas, lo que da muestra de su desidia y poco interés a la hora de realizar aportaciones».

Por último, desde el principal partido del equipo de gobierno municipal, se considera que «las ordenanzas supondrán un alivio para autónomos, empresas y familias, especialmente en las circunstancias que están atravesando muchas de ellas por los efectos de la crisis económica derivada de la covid-19, a la vez que se incide en una gestión eficaz y eficiente de los dineros públicos que debe primar en las cuentas municipales».

oposición. La visión sobre este proyecto de ordenanzas desde los partidos de la oposición son totalmente diferentes. Así, desde el PPse alude en primer lugar a que «el interés negociador del alcalde y su equipo de gobierno es nulo», ya que, según explicó la portavoz del grupo municipal popular, «nos citan a negociar las enmiendas la tarde antes de la Comisión de Hacienda, lo que no da margen para trabajar en serio sobre ninguna propuesta. Además, a la Comisión de Hacienda no llevaron la propuesta final de ordenanzas, sin saber nosotros qué enmiendas se habían aprobado al PSOE, y viceversa».

Sánchez-Reyes informó que «sólo nos han aprobado 2 de las 14 enmiendas, una es la exención del cobro de la tasa de vado a las entidades sin fines lucrativos, empresas de inserción, centros especiales de empleo y de iniciativa social, y otra es extender la gratuidad de la subida a la Muralla, que proponía el equipo de gobierno sólo a los estudiantes de la Escuela de Policía, a todos los estudiantes universitarios de la ciudad, algo de sentido común. Son dos propuestas que más valdrían que hubieran salido del equipo de gobierno, no de la oposición, y de un impacto muy limitado en la vida diaria de los ciudadanos abulenses, no son determinantes, por lo que no pueden decantar nuestro voto a favor de ningún modo, aunque es un avance, porque el año pasado no aceptaron ninguna enmienda de la oposición. L o recibimos con cierto optimismo, pero no podemos cambiar el voto porque el grueso de nuestras propuestas estaba en esas enmiendas que sin negociar ni escuchar han rechazado.

«Nuestro rechazo a este proyecto de ordenanzas no es más que la defensa que hacemos de los abulenses frente a este equipo de gobierno que es ya un fiasco sin paliativos», concluyó Sánchez-Reyes.

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz municipal, Yolanda Vázquez, confirmó que su grupo votó «no» al proyecto de ordenanzas en la Comisión de Hacienda porque «como ya dijimos, lo que ha hecho el equipo de gobierno es cubrir el expediente, un mero trámite, en vez de hacer una revisión que verdaderamente persiga conseguir unos efectos beneficiosos a la ciudadanía».

Además, Vázquez aseguró que «algunos de los cambios propuestos por el equipo de gobierno suponen introducir unas modificaciones un tanto regresivas en el sistema tributario municipal, como por ejemplo eliminar las referencias al nivel de renta de las familias para implantar determinadas bonificaciones, algo que a nuestro entender no es de recibo porque a la hora de bonificar lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el sujeto pasivo no tenga un nivel de renta muy alto porque si no estaremos cayendo en la injusticia, que es lo que hace alguna de las modificaciones que estaban previstas».

Por último, desde el PSOEse apunta que «una revisión fiscal no se agota en sí misma, sino que debe ir acompañada de una serie de políticas, en este caso municipales, que busquen unos objetivos que no pueden ser otros que dinamizar la economía en la ciudad, algo en lo que desde luego la actuación del equipo de gobierno deja mucho que desear, porque las bonificaciones que el año pasado introdujeron en algunos tributos para conseguir la implantación de empresas al final se han quedado en nada debido a que, por otro lado, no se están llevando a cabo políticas que verdaderamente persigan la instalación y atracción de empresas y de empleo a nuestra ciudad».