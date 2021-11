"Vivo un momento dulce, tranquilo, de ilusión y bonito"

Espectacular con un pantalón acampanado de pailletes y tachuelas en un vibrante dorado, un sencillo suéter de manga corta negro y un borsalino en el mismo color en la mano, Sara Carbonero se ha convertido en una de las protagonistas (femeninas) de una noche en la que ellos fueron los protagonistas, los 'Premios Hombre del Año 2021' otorgados por la revista Esquire.

Un fiestón celebrado en el madrileño teatro Barceló en el que la periodista fue la encargada de entregar el Premio Hombre del Año a su gran amigo Alejandro Sanz y en el que, por primera vez, coincidió en un evento público con Kiki Morente, con el que se rumorea mantiene un discreto noviazgo desde el pasado mes de mayo. Eso si, juntos pero no revueltos, ya que ambos prefirieron posar por separado en un photocall en el que acapararon todos los flashes y en el que, más cercana que nunca, Sara confesó el momento dulce y lleno de planes que está viviendo en la actualidad.

Hoy se eligen a hombres del año, tenemos cantantes, deportistas, de todo un poco, qué tiene que tener un hombre para que te llame la atención.

- SARA: Lo dije hace poco, un hombre y una mujer sobre todo sentido del humor y lo que siempre se pide, una persona honesta, sensible, para mí es muy importante, ahora mismo con mucho sentido del humor, así ya me llamaría la atención.

Todos esos requisitos los tiene Kiki Morente.

- SARA: Supongo que sí que los tiene, los tiene.

Hoy le toca poner música y actuar, venía encantado de la vida para compartir con todos.

Imagino, Alejandro y él son amigos, al final está todo muy relacionado, llevan muchos años conociéndose, creo que a Alejandro le hace especial ilusión que estén él, Niña Pastori, Pablo López, espero que sea todo muy emocionante y disfrutarlo mucho.

Como defines el momento que estás viviendo.

Un momento dulce, tranquilo, un momento de ilusión, tengo mucha ilusión con mi trabajo, estoy contenta. Es un momento bonito.

Si te pregunto si estás enamorada, la respuesta es...

La respuesta es que ya os he respondido a demasiadas cosas que no suelo entrar. Hasta ahí me voy a quedar, como siempre, os agradezco estar aquí pero no me vas a sacar más.

Que estés aquí significa algo.

Yo llevo trabajando con ellos muchos años, Esquire es la publicación masculina, estuve en Sevilla con el Elle, Rocío me propuso ir a Sevilla e ir aquí, estar rodeada de amigos, no podía decir que no.

Isabel Jiménez siempre bromea con que tenéis un grupo de música...

No qué va, estoy muy contenta de estar haciendo el programa en la radio, de rodearme de tanto arte.

¿Los niños qué tal?

Están fenomenal, todo muy bien, también intentamos hablar lo menos posible de ellos, pero están súper contentos y tranquilos, todo muy bien.

Iker te ha echado unos piropos...

Bueno, claro, espero, no tiene por qué decir cosas feas. Le dais más importancia a eso que nosotros, está todo normal, todo natural, la relación que tiene que haber, todo estupendo.

¿Lees las noticias que escriben de ti?

No, la verdad es que casi nunca