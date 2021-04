Las periodistas eligen el Defender

Las periodistas del Women’s World Car of the Year han elegido el Land Rover Defender como el Mejor Coche del Mundo 2021. Para llegar a este resultado, las jurados de este equipo internacional, formado por 50 expertas en el mundo del motor procedentes de 38 países y los cinco continentes, han probado decenas de modelos y evaluado cada uno de sus detalles. A la final llegaron nueve vehículos, cada uno de ellos vencedor en su respectiva categoría, y todos ellos dignos candidatos al máximo trofeo como el Peugeot 2008, el Kia Sorento o el Lexus LC 500 Cabrio.

Tras una votación en la que se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como la seguridad, las prestaciones, el confort, la tecnología y la relación calidad/precio, las especialistas dieron la victoria absoluta al Land Rover Defender.

«El Women’s World Car of the Year es el único jurado en el mundo formado íntegramente por mujeres. Esto le da un enorme valor porque sus decisiones representan los gustos y preferencias de millones de mujeres conductoras de todo el planeta. Son premios también de una gran importancia para cualquier tipo de comprador porque los automóviles no tienen género ni están sujetos a estereotipos. Los ganadores de estos premios son, sencillamente, los mejores coches del mundo», afirma su presidenta, Marta García.

El sistema de votación del Women’s World Car of the Year, un equipo que cuenta con el apoyo de Newspress España, se basó en elegir en la primera vuelta los tres mejores vehículos de cada categoría tomando en cuenta los modelos lanzados entre los meses de enero y diciembre de 2020.

En la segunda vuelta el jurado eligió solo uno, el mejor de cada categoría en relación a sus rivales en el mismo segmento.

La tercera votación fue sin duda la más difícil porque los finalistas eran los ganadores de cada segmento, vehículos todo con un excelentísimo nivel. La votación fue verificada por la empresa auditora Grant Thornton, que certifica los resultados desde 2009.