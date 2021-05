UGT pide dimisiones ante el cierre de la lavandería

El sindicato UGT pide dimisiones ante la privatización del servicio de lavandería del hospital, por lo que anuncia que ya se están emprendiendo acciones legales y solicita que, de momento, se anule esta privatización.

Desde el sindicato se mostraron especialmente críticos con esta decisión, que creen que es un "peaje" que tiene que pagar Ávila por la instalación del servicio de radioterapia, que defendieron en todo momento.

UGT pidió explicaciones y la documentación del expediente de contratación del servicio, solicitudes que hasta el momento solo han tenido respuesta en su primera parte puesto que se les ha dicho que no es posible compatibilizar radioterapia con la lavandería, que es una sala colindante. Ante esto consideran que o el "proyecto es una chapuza monumental" o se está "mintiendo descaradamente". Es más, aseguran que la Gerencia Sanitaria ya tenía previsto "el momento idóneo" para esta decisión y "a cambio de traernos radioterapia, que estamos encantados" hay que privatizar otro servicio. Tanto si es una chapuza como si "nos están tomando el pelo", creen que hay que presentar dimisiones. No se creen que un proyecto tan importante como el del búnker no haya habido la previsión suficiente, algo que consideran "increíble", por lo que no creen que no se habían dado cuenta de que había que cerrar lavandería.

Esta acción, insisten, es "privatizar y despedir", puesto que hay 14 personas que cuando se acaben sus contratos, entre junio y septiembre, no serán renovados. Además, estas 14 personas cubrirán otros puestos este verano y no habrá las correspondientes contrataciones. el resto, puestos fijos, quedarán en lavandería y espera que no se cambien sus condiciones ni que esto sea un paso a otras privatizaciones, por ejemplo del servicio de cocina.

Toda esta situación lleva a que desde la asesoría jurídica ya se esté preparando el recurso para impugnar la contratación y ver qué acciones son las que se pueden seguir.