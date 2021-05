Vuelve el programa de prevención de alcohol en la juventud

El programa de prevención de alcohol en la juventud 'Hacia la fase cero pero de alcohol' vuelve en este tramo final de la primavera y el verano para, después de la experiencia del año pasado, volver a alertar de los jóvenes abulenses de las consecuencias del consumo de alcohol y cannabis, y su relación con la COVID-19. Enmarcado en el Programa de Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Ávila, dos monitores de la Asociación Cultural Ulaca acudirán en ocho fines de semana alternos de los meses de junio, julio y agosto a los espacios donde se juntan habitualmente los jóvenes por la noche, como la plaza de San Francisco, el parque de San Antonio o El Pradillo, para informarles, concienciarles y prevenirles con el objetivo de evitar que consuman alcohol o que desistan de ello, todo ello, apuntan, en colaboración con la Policía Local.

Se trabajará principalmente los viernes y los sábados en horario nocturno y se alertará sobre la relación entre el alcohol y las drogas y su relación con la pandemia, con mensajes preventivos y el recordatorio de las medidas higiénico-sanitarias que exige la situación actual para evitar contagios. "Se desmontarán falsos mitos, se concienciará sobre las consecuencia de consumir alcohol y cannabis" y se les explicará las repercusiones de, por ejemplo, no llevar mascarilla o compartir un vaso o un cigarrillo, detalló la concejala de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, quien explicó que el año pasado el programa se centró en el mes de agosto y logró llegar a 500 jóvenes que, aseguró, fueron "receptivos" al mismo. Este año el programa se amplía a tres meses pero mantendrá la dinámica, de manera que los monitores se acercarán a los grupos para "hablar con ellos, intercambiar impresiones y explicarles lo que trae consigo el consumo de alcohol", algo que "les llega", indicó.

Además, también se les explica que beber en la calle no está permitido y se les intenta enfocar "hacia la quedada urbana para que hagan otro tipo de actividades y deporte, que no solo sea beber", indicó la concejala. En este sentido, explicó que en esos puntos la Policía Local realiza una labor de control e información previa antes de, llegado el caso, tener que aplicar sanciones, aclarando que "no damos por permitido que beban alcohol".

Según los datos de la última encuesta nacional al respecto, con datos de 2018 (actualmente se está elaborando la nueva), el 77,9% de los jóvenes encuestados ha consumido alcohol alguna vez en la vida y el 58,5% lo había hecho en los últimos 30 días. En Ávila la situación "es similar" y estamos "en la media", con la primera borrachera fijada en torno a 14,8 años, según apuntó la técnico de drogodependencias Elena Vaquero.