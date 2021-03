Los clubes responden al regreso del fútbol

La vuelta del fútbol base ya contaba con fecha de regreso, el 11 de abril, y en Ávila ya cuenta con los equipos que tomarán parte en esta ‘mini’ temporada 2020-21. En total serán 79 los equipos que, entre las categorías Cadete y Prebenjamines, tomarán parte en esta temporada ‘exprés’ en la que hay que recordar que no habrá efectos clasificatorios. «Lo que se busca es que los chicos no pasen un año en blanco, que puedan retomar la actividad deportiva y empezar a coger ritmo de cara al año que viene» explican desde la DelegaciónProvincial de Ávila, que recuerdan que este regreso servirá a los más pequeños para que se acostumbren a las medidas sanitarias por la covid-19 que acompañarán al fútbol más allá de esta temporada.

«La respuesta de los clubes ha sido bastante buena teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos» explican desde la Delegación Provincial, que recuerdan que en la 2019-2020 contaron con un total de 161 equipos inscritos en el total de las categorías, no sólo el fútbol base. Sin categorías Juvenil Provincial y Provincial de Aficionados, para las que no han salido equipos, todos los clubes han respondido a esta vuelta al césped exceptuando la Casa Social Católica y el Bosco de Arévalo. Precisamente el primero de ellos lamentaba a finales de la semana pasada la decisión conocida por la FCYLF de no autorizar el retorno a los entrenamientos de aquellos clubes que no hayan inscrito equipos en la 2021-21. La FCYLFrecordaba que las actuales restricciones sanitarias sólo permiten los entrenamientos destinados a competiciones oficiales.

Conocida la cifra total de equipos, a partir de ahora se elaborarán los calendarios. En total 13 equipos en la categoría Cadete, 14 en la categoría Infantil, 21 en la Alevín, 17 en Benjamín y 14 en Prebenjamín. Sin divisiones, los equipos se organizarán en grupos de 4, 5 y 6 equipos, salvo en la categoría Cadete, en la que se organizará en torno a un único grupo de 10 equipos a una única vuelta. Todos los equipos tendrán la oportunidad de jugar entre 8 y10 partidos, finalizando la temporada el 27 de junio.