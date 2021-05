Los nacidos en 1964 se vacunarán en la capital el 4 de junio

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila coinfirmó las previsiones de vacunación para la próxima semana, de modo que el 1 de junio en el Hospital Provincial de Ávila hará vacunación frente a la covid-19 para las personas nacidas en 1963 (repesca de 1962, 1961 y 1960 que no acudieron a su llamamiento). El horario será de 9:00 horas hasta las 21:00 horas. También ese mismo día, hay llamamientos en el Frontón Municipal de Arévalo (C/ Linares, 3) y en el Polideportivo Jesús Navarro de Arenas de San Pedro (C/ Obispo, 1) para los nacidos en 1962 y 1963 (repesca de 1960 y 1961). El horario será de 9:00 horas hasta las 14:00 horas.

Para el 2 de junio, la Junta se vacunará en el Teatro Somoza de Piedrahíta a las personas nacidas en 1962, 1963, 1964 (repesca de 1958, 1959, 1960 y 1961). El horario será de 9:00 horas hasta las 14:00 horas.

Finalmente, tras una modificación en la programación, el 4 de junio en el Hospital Provincial de Ávila se inmunizarán a los nacidos en 1964 (repesca de 1962 y 1963). Como estaba previsto, el 5 de junio en la capital se vacunarán a los nacidos de 1965 (repesca de 1964, 1963, 1962). El horario para ambos días será de 9:00 horas hasta las 21:00 horas.

No deben acudir a los llamamientos las personas enfermas de covid, en cuarentena o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses, personas ya vacunadas con anterioridad de covidy las consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente.

En cuanto a las segundas dosis, en las que también se seguirá avanzando, el 2 de junio la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila pondrá la pauta completa de la vacunación en el Frontón Municipal de Arévalo a las personas nacidas en 1954 y 1955 y también a los nacidos en 1952 y 1953. El horario será de 9:00 horas hasta las 14:00 horas.

El 3 de junio en el Hospital Provincial de Ávila, la Junta ha organizado la segunda dosis para los nacidos en 1955 y también en 1952, 1953 y 1954. El horario será de 9:00 horas hasta las 21:00 horas.

A los llamamientos para las segundas dosis, no deben acudir las personas enfermas de covido en cuarentena y consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente. Además, no deben acudir antes de la fecha indicada para la segunda dosis.

Los convocados deben acudir siempre con DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.