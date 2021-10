«No me conformo con una invitación para un torneo»

Es lo que siempre ha querido, desde que comenzó en este deporte, pero ahora que ya lo ha probado, quiere más. «No me conformo con una invitación, quiero jugar en el Tour Europeo de Primera División y voy a luchar por ello».Se ha quedado con ganas de más la abulense Marta Muñoz, que el pasado fin de semana disputaba el Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya, en el Club de Golf Terramar, su primer torneo del Tour Europeo de Primera División. «Fue un sueño hecho realidad. Desde que empecé a jugar al golf mi sueño siempre ha sido jugar un torneo de Primera División y por fin lo he cumplido» comenta la abulense en todos los sentidos. Porque sobre la hierba del Club de Golf Terramar «jugué muy bien. Pegué muy bien a la bola. Es verdad que en los ‘greens’ el par me falló un poco» analizaba tras una cita con unos buenos números para ser su primera competición a este nivel, un +5 y +6 en las vueltas. «Me faltó un poco poder disfrutar del torneo, porque volé el día de antes desde A Coruña y no pude vivir los días previos». Aún así la experiencia ha sido de un enorme valor. «Ya que lo he vivido una vez, quiero seguir viviéndolo».

Una cita al máximo nivel en el que la abulense se encontró cómoda sobre el verde. «Tuve la suerte de jugar con dos chicas que, además, quedaron tercera y sexta en la clasificación, jugadoras de un gran nivel». De una experiencia así se toman buenas notas. «Me vine del torneo con cosas que debo mejorar» comenta la abulense. Una de ellas es el juego corto y la otra es la importancia a estos niveles del físico. «Mis rivales son mucho más grandes. El físico debo mejorarlo».Pese a todo «me vi muy bien.Tengo juego suficiente para estar ahí».

Y el estar ahí lo peleará el próximo mes de diciembre en La Manga, Murcia, en la Escuela de Golf del Tour Europeo, donde cada año se ponen en juego las tarjetas para el circuito europeo del siguiente curso. Del 9 al 12 de diciembre se disputarán las rondas previas y del 16 al 20 la fase final. Con un máximo de participantes de 152 golfistas –Marta ya está confirmada– aún está por conocer dónde estará corte para la final, pero la abulense ya lo tiene entre ceja y ceja. «Queda lo más importante –por la cita de La Manga– y es en lo que he fijado mi objetivo. Si puedo voy a tratar de hacer una buena preparación en noviembre para tratar de darlo todo y buscar esa fase final. No quiero quedarme con la sensación de no haber dado el cien por cien».

Será el punto y final a una temporada 2021 con una gran nota. Aunque «quizás en los torneos no ha salido todo el golf y el nivel que muestro en los entrenamientos, estoy haciendo vueltas muy regulares, con un nivel de técnica muy alto y mentalmente he mejorado muchísimo.Sin el apoyo de mi psicólogo hubiera sido imposible estar a este nivel». Un año en el que las lesiones la han respetado más allá de molestias puntuales. «Me encuentro muy bien.No he tenido ninguna lesión importante». La preparación que llevó a cabo en pretemporada ha sido fundamental. «El trabajo físico en pretemporada ha sido importante. He ganado distancia en el golpeo pero en especial me ha permitido estar en forma para prevenir las lesiones, que es lo más importante. Poder jugar con cierta continuidad es fundamental para cualquier deportista.Este invierno incluso le voy a dar una mayor importancia. Ahora mismo los campos los están poniendo muy largos. Se nota mucha diferencia de un campo de Primera a Segunda División. Quiero estar en Primera, pasar cortes y ser competitiva.El físico tiene mucha importancia».