Un granjero decide que sus cerdos no van a seguir sirviendo para acabar con los cuerpos que la mafia quiere hacer desaparecer, como lleva sucediendo años, aun sabiendo que esto pone en riesgo su integridad. Claro está, esta decisión no gusta demasiado a los mafiosos. Cuando llega para deshacerse de un cadáver un asesino a sueldo, resulta que ha trabado cierta amistad a través de los años con el granjero. El protagonista y el hombre que tiene el encargo de convencerle para que no deje las relaciones con la mafia recorren la granja en una aventura narrativa realizando tareas cotidianas y con conversaciones sobre el pasado y la vida -aunque se palpa la tensión- mientras llega el momento en que se decida el destino de uno de ellos.