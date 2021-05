El 58% de las empresas familiares no repartió dividendos

Las empresas familiares que no repartieron dividendos en 2020 representaron el 58 por ciento, frente al 49 por ciento en esta situación en 2019, según el Observatorio de la Empresa Familiar elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar y Deloitte.

El estudio arroja que del 58 por ciento de empresas que no repartió dividendo el año pasado, marcado por el impacto de la pandemia; el 12 por ciento aseguró no tener beneficios y el 46 por ciento respondió que decidió no repartir dividendo, un punto porcentual más que en 2019.

Desde el IEF recordaron que las empresas familiares recurren a la autofinanciación como una de las principales vías para financiarse y que la mitad reinvirtió los beneficios obtenidos en la propia actividad de la sociedad al no distribuir dividendo.

A su vez, el 12 por ciento de empresas que no logró beneficios supone triplicar el porcentaje que así lo afirmó en 2019 (cuatro por ciento).

En cuanto a las empresas que sí repartieron dividendo, un 20 por ciento distribuyó una cifra del beneficio menor al 16 por ciento; un 13 por ciento repartió entre el 16 y el 30 por ciento; el seis por ciento de las empresas dio entre el 30 y el 50 por ciento del beneficio, y un tres por ciento repartió una cantidad superior a la mitad del beneficio. En todos estos casos los porcentajes son inferiores a los de 2019.

Por otra parte, cabe destacar que el 57 por ciento de las empresas vio reducida su facturación en 2020, y el 62 por ciento mantuvo o aumentó el empleo, mientras que un 38 por ciento acometió despidos.

Igualdad

En cuanto a la participación de la mujer en los puestos directivos de las empresas familiares, el 46 por ciento cuenta con más de la mitad de mujeres en cargos directivos.

Además, el 90 por ciento de las empresas familiares tiene presencia femenina en su consejo de administración, y particularmente, la media de mujeres consejeras en la empresa familiar es del 28,3 por ciento, por encima del 27,5 por ciento señalado en el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de julio de 2020.