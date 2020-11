PP, Cs, Vox y XAV vetan la propuesta sobre memoria histórica

Los grupos de PP y Cs, junto con Vox y Por Ávila, rechazaron hoy la propuesta socialista para evitar “cualquier revisionismo que justifique o que trate de rehabilitar regímenes antidemocráticos” a través de unas ‘líneas rojas’ en la concesión de las ayudas a las asociaciones de la memoria histórica, pese a que populares y naranjas compartieron los principios y recordaron la subvención de la Junta para exhumaciones e investigación, como señala Ical.

La socialista Patricia Gómez argumentó, en la presentación de la proposición no de ley en el pleno de las Cortes, que muchos españoles asesinados en la Guerra Civil por el régimen franquista siguen en las cunetas y sus familiares buscan sus restos para reconocer su dignidad, destacó que hoy no haya un monumento en homenaje a los verdugos y valoró que con la ley de la Memoria Histórica se inició la reparación a esas personas.

“Hacer justicia no es hacer revanchismo, conocer la verdad no es volver al pasado, no permitamos que se borre de la historia la memoria de las mujeres y los hombres asesinados por defender la libertad”, demandó Gómez, que contó con el apoyo de Podemos y UPL. Tras escuchar los argumentos de José Ignacio Delgado (Cs) y Ramiro Ruiz Medrano (PP), criticó que, por una parte, estén de acuerdo con la memoria histórica, y, por otra, pongan "peros".

En concreto la PNL socialista, insta a la Junta a que en todas las convocatorias de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones u organizaciones se suscriba un documento en el que se declare que sus actuaciones no comprenden actividades ni manifestaciones que menoscaben el respeto a la libertad, al estado democrático y a los derechos humanos.

Igualmente, se pide a la Junta que mantenga e intensifique su colaboración en la investigación, localización, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo así en la restitución y conservación de su memoria y que desarrolle actuaciones de sensibilización de la sociedad para cerrar heridas.

Con un poema de Miguel Hernández sobre “los yugos que quieren poner” inició su turno la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, aplaudida en las filas socialistas, para recordar que el Ayuntamiento de Madrid retira su placa y aseguró que la lectura del poeta era la manera de homenajear a las víctimas del franquismo. “Es una iniciativa necesaria para devolver la dignidad a las víctimas”, aseveró.

El procurador de Cs José Ignacio Delgado, compartió la lectura del poema y que el asunto no esté cerrado después de todos estos años, pero receló de algunos elementos de la propuesta socialista, como que del requisito de firmar un documento sobre el estado democrático y derechos humanos, mientras afirmó que la Junta colabora en la exhumación e investigación con 130.000 euros en este ejercicio.

Por el Grupo Popular, Ramiro Ruiz Medrano compartió que en los antecedentes se la PNL se diga que ”toda democracia avanzada debe tener una memoria democrática” y entró en lo solicitado para afirmar que el primer punto ya se recoge en el decreto de la Junta en relación al límite para recibir la ayuda, pero rechazó volver a otros requisitos, a la vez que también se refirió a las ayudas para la exhumación de restos y la investigación. “Puede ser loable pero dudo que sea la vía adecuada”, aseveró.

El procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, que votó en contra, recordó a Gómez que mencionó a las 13 pero existen otras víctimas como las personas asesinadas por ETA, afeó a los socialistas que hablen de dignidad, memoria y justicia mientras se pacta con los herederos de la banda a través de EH-Bildu.

Para cerrar el debate, Patricia Gómez lamentó que Ciudadanos diga que está de acuerdo con la memoria histórica e introduzca un “pero” hacía otras víctimas pero recordó que en la propuesta se recoge el reconocimiento de las personas asesinadas en el régimen franquista y aseguró que el PSOE siempre ha rechazado el terrorismo de ETA que le ha sufrido.

“Hay que dignificar a las víctimas sin peros, sin fisuras”, replicó Gómez, que afirmó que no sabe el “miedo” de PP y Cs a poner líneas rojas en la concesión de las ayudas. “El movimiento se demuestra andando, tienen un déficit importante”, concluyó.