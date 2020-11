El claro oportunismo de Mariano salva al Madrid

El Real Madrid empató el pasado sábado en casa del Villarreal (1-1) en un partido que se le puso de cara en el minuto dos gracias a un gol del hispano-dominicano Mariano Díaz, aprovechando su oportunidad, pero al cuadro blanco se le hizo largo el partido.

Mariano, que siempre ha tenido claro que no quiere irse de Chamartín, a pesar de no contar casi con oportunidades, fue determinante. Esta temporada solo ha participado en los dos últimos encuentros, y contra el Villarreal lo hizo de inicio por las molestias de Benzema y el positivo en coronavirus de Jovic. Dos minutos tardó en demostrar que lucha los goles como nadie. Mariano y la entrega van de la mano. La comparativa para ser la alternativa de Benzema, indiscutible, va a su favor. Desde que comparte vestuario con Jovic ha marcado los mismos goles -dos-, pero en nueve partidos, por los 32 del serbio.

El Madrid nunca puede dar un empate por bueno, pero las circunstancias que rodearon el partido pueden invitar a pensar lo contrario. Por coronavirus o lesiones, Zidane no podía contar con Benzema, Ramos, Casemiro, Valverde, Militao, Odriozola y Jovic; a los que se les unió que en la alineación titular jugaron Hazard, Carvajal, Nacho y Mariano, futbolistas con poco rodaje.

Kroos y Modric formaron el doble pivote, con un esfuerzo encomiable ante la baja de Casemiro. Mientras, que la pareja Varane-Nacho cumplió y ante el poco rodaje de Militao apuntan a ser claves ante la baja de Ramos.

A pesar del esfuerzo de adaptación de los futbolistas merengues, el partido se le hizo largo al conjunto blanco. En la primera parte supo defenderse, pero a partir del minuto 70 el cansancio hizo mella. Y ahora el Inter espera en tres días.