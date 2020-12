La COVID-19 a ciencia cierta

Es innumerable la especie de mequetrefes que, sin saber una palabra de virología o epidemiología, pululan por nuestros medios para explicarnos como atacar al maldito coronavirus, qué hacer con él, cómo son de fiables las vacunas o hasta cuándo puede durar esta pesadilla. Por eso, un consejo: cuando estos trileros aparezcan en su pantalla cambien rápido de canal, son elementos contraproducentes, patógenos, déjeles solos con su simulación inculta; no saben nada de nada, pero, eso sí, se ganan una pasta asustando al personal. Este cronista, con humildad máxima, ha acudido esta semana a un auténtico especialista, el doctor Rubén Moreno, exdirector general del Instituto Nacional de la Salud, uno de los científicos que, en los Institutos Nacionales de la Salud, en Bethesda, EEUU, contribuyó a perfeccionar el mapa genético y en consecuencia a dibujar nuestro genoma. El doctor Moreno, también enorme divulgador, lleva desde febrero alertando de los desmanes del virus y de las formas de combatirlo. Podría incluir toda su biografía, pero con los datos aportados, basta. En consecuencia, en esta crónica semanal me limito a transcribir su instructivo bosquejo de cuál es la realidad ahora mismo de la infección y qué se espera para los próximos meses. Dice el doctor Moreno:

«No es cierto que los países, incluido Estados Unidos, hayan visualizado algún problema en la aplicación de la vacuna; ni con la de Pfizer, ni con la de Moderna. Hay insistencia general en que se adelante algunas fechas. La Agencia Europea del Medicamento estudiará los últimos pormenores de la primera y, con toda seguridad, autorizará su empleo, por eso el Gobierno español que, por boca de su presidente anunció que antes de fin de año ya se estaría inmunizando a una buena arte de la población, se ha puesto en cabeza de la presión. Por lo que se refiere a la segunda vacuna, la de la empresa Moderna, la autorización parece que no llegará hasta el 12 de enero. Los países de la Unión Europea están apretando para que las autorizaciones lleguen antes, pero no es aconsejable que las autoridades sanitarias tengan las mismas prisas. Se trabaja con el que se llama RNA mensajero, es decir un método que entrena al sistema inmune para que reconozca las amenazas, los patógenos que causan la enfermedad y así se pueden defender de ellas. Este tipo de vacunas rozan el 90 por ciento de eficacia, contra todo los que se ha dicho no presentan efectos secundarios importantes, ni siquiera en alergias leves, otra cosa es que la persona que sufre alguna alergia específica muy seria, tenga que pasar por un proceso de evaluación para constatar que es susceptible de recibir sin problemas la vacuna. Cuando la utilización de esta se generalice, habrá que tener cuidado tras la aplicación, no puede ser que, como ocurre con la gripe, una vez terminado el pinchazo el paciente se vaya tranquilamente a su casa o su trabajo; no, debe permanecer un pequeño tiempo en el centro para conocer si tiene alguna reacción adversa».

Continúa el doctor Moreno: «La gran pregunta que se nos plantea a los científicos es cuánto tiempo durará la inmunidad de los vacunados contra la COVID-19. Sobre este punto tenemos que ser muy concretos: no lo sabemos del todo. Pero creemos, con bastante verosimilitud, que los efectos inmunológicos pueden durar aproximadamente un año, o incluso más tiempo, esto está por comprobar. La previsión es que incluso pueda extenderse durante algunos meses más. El modelo que estamos siguiendo es el de la vacuna de la gripe, que posee eficacia más o menos de ese rango. Estos días, por otra parte, están publicándose noticias diversas sobre las mutaciones que puede sufrir, o que ha sufrido, el virus. Alguna ya se ha detectado. Estamos al principio de esta determinación, pero sí sabemos, también a ciencia cierta, que en el pasado mes de junio apareció una mutación, que se ha denominado: D614G, una mutación que, al parecer, tiene una capacidad de transmisión muy alta, pero que no es más grave que los perjuicios que causaba el anterior, al que ya podríamos llamar con toda propiedad clásico. Esta mutante afecta principalmente a la vía nasofaríngea y está muy estudiada».

¿El futuro? Pues el doctor Moreno no es muy optimista con lo que nos suceda en los meses próximos. «Aquí, hasta junio -me informa- no podremos estar más o menos tranquilos». Y continúa: «Lo normal es que, tras la Navidad, y constatada la escasa responsabilidad de una buena parte de la sociedad, el panorama vuelva a ser catastrófico, con alta incidencia poblacional que, además, se conjugará con otras patologías asociadas, los rinovirus, la gripe… ¿Tercera oleada? No me atrevo a decir tanto. Empezaremos a vacunarnos y sabremos con certeza que las vacunas nos han protegido con suficiencia, pero con vacunación amplia o no, el uso de la mascarilla debe ser obligatorio, eso y la distancia entre las personas son los mejores antídotos contra el virus. En todo caso, hay una buena noticia que ofrecer: con el 70 por ciento de la población vacunada, es muy difícil que el virus siga haciendo de las suyas, que continúe circulando a sus anchas por todo el país. Si se cumplen todos estos requerimientos podremos prever que, para el próximo verano, estaremos en mejores condiciones sanitarias».

Y termina: «¿La nueva normalidad? Ese es un invento político, no un anticipo técnico y científico. Lo cierto es que ya nada volverá a ser como antes y que existe riesgo cierto de que otro virus, quizá con similares características, nos fastidie de nuevo la fiesta». Las especulaciones sobre qué más le puede pasar al mundo después de derrotar a la COVID-19 son, por todo lo que afirma el doctor Moreno, anticipadas y poco rigurosas. Quizá ha llegado el momento de sustituir un término que había hecho gracia en la ciencia, la medicina preventiva por otro más arriesgado y real: la medicina predictiva, que no solo consiste en adivinar el porvenir de las patologías, sino en estudiar porqué se producen estas. A este respecto, refiero lo que hace muy poco tiempo aseguraba el profesor Arturo Fernández Cruz, catedrático de Patología General: «El 50 por ciento de la enfermedad es genética pura, el resto nos lo buscamos nosotros». La impresión es que el desencadenamiento de la enfermedad que ha causado el virus chino ha contribuido a una aceleración sin precedentes en la ciencia médica como históricamente ha sucedido con otras grandes pandemias que ha padecido la Humanidad, una vez superadas, se han constatado avances incomparables en condiciones de saludo digamos normales. Alguna bondad, alguna enseñanza, alguna buena noticia puede extraerse de este momento terrible sin precedentes, que aún está sufriendo el mundo entero sin excepción.