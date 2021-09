La Orange Bowl 2019, el considerado Campeonato del Mundo de Tenis Sub’14 y Sub’16, sirvió para que muchos descubrieran quién era Dani Rincón y el enorme tenis que guardaba en su interior. Entonces ya su currículo era extenso. Entonces ya acumulaba medio año trabajando en la Rafa Nadal Academy by Movistar tras su paso por el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona.Sin embargo lo de este fin de semana es muy diferente. Es otro nivel. Dani Rincón levantaban su primer Grand Slam, el USOpen Júnior, la segunda vez en la historia que un español lo conseguía. Hacía 35 años, desde 1986, cuando Javier Sánchez Vicario lo conquistó.Desde entonces ni siquiera ningún tenista español se había clasificado para la final. Lo hizo Dani en un torneo en el que supo ir de menos a más para pasar a la historia del Abierto de Estados Unidos pero también a la historia del tenis español. Una historia en la que el joven abulense –18 años– tiene mucho recorrido por delante.

«Estoy muy contento por ganar un torneo como este. Es mi primer título de Grand Slam en mi último torneo de categoría júnior.Es algo muy especial para mi» explicaba Dani Rincón aún desde Nueva York en unas últimas 48 horas de auténtica locura, de felicitaciones, mensajes, llamadas, entrevistas... «Es el título más importante de mi carrera» reconoce sin tapujos el tenista de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Lo que ha conseguido tiene un gran mérito y no ha sido sencillo.

«Ha sido una semana en la que he ido de menos a más.Los primeros partidos fueron difíciles de sacar adelante. No me encontraba cómodo jugando, no tenía mucho ritmo de competición después de dos meses sin jugar torneos».Porque al USOpen Júnior fue, como quien dice, con lo puesto. Un verano marcado por problemas físicos le impidieron al abulense competir. Antes de viajar a Estados Unidos saltó a la pista en su primer ATP, el Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty. Eliminado en primera ronda, se marchó rumbo al Abierto de Estados Unidos, a donde llegaba como cabeza de serie número 3 y un ‘bye’ en primera ronda. En segunda, el estadounidense Aidan Kim, al que se imponía por 7-6(4) /7-5 en un duro partido. «Después de los partidos iba entrenando y me iba encontrando mejor». Ha sido todo un proceso a mejor. En tercera ronda doblegaba al norteamericano Alexander Bernard por 6-4/6-3 y en cuartos de final se imponía al también estadounidense Víctor Lilov por 6-3/ 6-1 en un partido que la lluvia obligó a suspender hasta en dos ocasiones. En ese momento Dani Rincón ya iba lanzado. Fueron las semifinales la confirmación. Delante tenía al suizo Jerome Kym, que en cuartos había superado al cabeza de serie número dos, el americano Samir Banerjee. Un duelo imperial. Casi dos horas y media y una remontada por el camino para acabar venciendo por 3-6/ 7-6/ 6-4 y alcanzar la final. Allí se mediría al cabeza de serie número 1, el máximo favorito y el líder del Ranking ITFJúnior, el chino Juncheng Shang. Ya se conocían. Apenas unos meses antes se habían cruzado sobre la hierba del ITF Júnior Roehampton con victoria para el abulense. Una anécdota más. Lo que no lo fue era el gran momento en el que se encontraba el abulense. «En la final hice el mejor partido del torneo. El primer set quizás es el mejor set de todo el año y en el segundo supe aguantar y estar ahí». Un partido a altas revoluciones –especialmente el primer set– en el que Daniel Rincón se imponía por 2-6/ 6-7.

Un título con el que el camino no acaba, sino que continúa. «Esto me da más ganas para trabajar más que nunca y seguir mejorando.Conseguir estos objetivos son como pequeños pasos que hay que dar para, algún día, poder llegar al circuito profesional» valoraba el abulense por todo lo conseguido tras una semana de mucho trabajo y tras la que no dudaba en «agradecer el apoyo» de toda la gente.

Un 2021 de éxitos para el abulense. «Casi más importantes son las sensaciones que los resultados» valoraba en su momento Dani Rincón tras conquistar el ITF Júnior Plovdiv Tournament. Era el tercero en una temporada en la que ya se había llevado el XVI ITF Júnior Castellón, en Benicarló, y el ITF Júnior Valencia Tennis Center. Era la mejor manera de arrancar después de un 2020 extraño y complicado para todos los deportistas por culpa de la covid-19.La mejor manera de mirar los que tenía marcados como sus grandes objetivos, los tres grandes, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En las pistas de All England Lawn Tennis and Croquet Club estuvo cerca de lograr su primer gran título junto al jordano Abedallah Shelbayh, pero en la final del dobles caían ante el español Alejandro Manzanera y el lituano Edas Butvilas.Esta vez no se escapó.

El tenis abulense suma dos Grand Slams

Puede presumir el tenis abulense de tener dos grandes campeones de Grand Slam.Lo fue Paula Arias en 2016 –16 años– junto a Olga Danilovic en el dobles del Roland Garros Júnior, y a sus 18 años lo es DaniRincón del US Open Júnior 2021. En su trayectoria ya contaba con la Orange Bowl 2019 y que apenas lo han logrado seis tenistas españoles en la historia. Pero el currículo de Dani incluye logros como el subcampeonato del Mundo en el ITF World Júnior Tennis Finals 2017 con la SelecciónEspañola, el doble Campeonato de Europa con la Selección Infantil en la Winter y la Summer Cup, el subcampeonato de la Nations Challengue Sub’12... Son muchas las alegrías que Dani ha dado ya al tenis abulense.