Tudanca: "El Procurador evidencia las costuras de la Junta"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha afirmado que el informe del Procurador del Común, Tomás Quintana, revela "las costuras de la Junta" y la existencia de un "déficit estructural" en materia sanitaria.

Así lo ha indicado durante su intervención, posterior a la comparecencia de Quintana ante el Pleno de las Cortes para presentar el informe correspondiente al año 2020.

Las 6.248 quejas registradas por la institución el año pasado son muestra de "el sufrimiento y el dolor de toda una sociedad", ha aseverado Tudanca, que ha insistido en que dicho informe vuelve a hablar de los problemas "endémicos" de la asistencia sanitaria en la llamada 'España Vaciada'. Así, enumera falta de profesionales o de conexión a internet en los consultorios, así como problemas de acceso por la configuración del territorio y las características de la población.

"Cuando más necesitábamos que la administración autonómica funcionase, cuando más nos jugábamos, más se le han visto sus costuras", ha lamentado Tudanca, para añadir que la realidad que dibuja el trabajo del Procurador del Común en todo lo que se refiere a las residencias y al sistema sanitario es "demoledora". "Una parte del sufrimiento que hemos soportado tiene que ver con las debilidades de nuestros servicios públicos", ha añadido.

Así, en lo que se refiere a las residencias, Tudanca ha reiterado lo que es "un clamor social": "Lo que pasó no puede volver a pasar nunca" y, para ello, hay que hacer un análisis crítico de todo lo que falló para que no vuelva a suceder.

El procurador, ha explicado Tudanca, aboga por más inspecciones, pide nuevos protocolos, denuncia que no se derivaron pacientes de residencias a los hospitales y apuesta por una reforma en profundidad del sistema de atención residencial con un modelo "participado, consensuado y con un mayor peso de lo público". "Si ser la tercera comunidad del país con más fallecidos no remueve algunas conciencias yo ya no sé qué lo hará", ha aseverado.

De este modo, el portavoz socialista se ha sumado al reconocimiento de la "extraordinaria" labor de todo el personal que presta este servicio en la Procuraduría porque 2020 ha sido "uno de los años más difíciles" dada la irrupción de una pandemia "que se ha llevado por delante la salud y la vida de miles de castellanoleoneses".

Se trata, ha agregado, de una institución que es la conciencia de la Comunidad y que en 2020 "ha resonado como un aldabonazo porque no se ha protegido como se debe a los ciudadanos".

Asimismo, ha acusado que se hayan incrementado de forma importante las quejas concernientes a la administración, lo que para Tudanca es un síntoma de que cuando era más necesario que funcionase, "se le han visto las costuras a la Junta" y es que, a su juicio, "una parte del sufrimiento soportado tiene que ver con las debilidades de los servicios, fruto de años de recortes, mucho antes de que la pandemia irrumpiese".