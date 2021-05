«Los años quitan recuerdos pero dan sabiduría vital»

El poeta abulense José Luis Morante, natural de la localidad morañega de El Bohodón, pasó este martes por el Episcopio para, sumándose a la programación cultural del Ayuntamiento, presentar al público su último libro publicado, una antología titulada Ahora que es tarde en la que recorre su larga trayectoria creativa, concentrada en una docena de poemarios que han visto la luz a lo largo de tres décadas. En el acto estuvo acompañado por el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez.

Explicó en primer lugar José Luis Morante que el título elegido para este libro lo que busca fundamentalmente es «añadir a los poemas la sensación de que el tiempo avanza de forma inexorable, que la realidad es que han transcurrido ya 30 años desde que se publicó mi primer libro hasta que ha salido esta antología». Es decir, concretó, que «Ahora que es tarde pretende ser, fundamentalmente, un balance en medio del camino con la intención de echar la vista atrás para ver de dónde venimos y cómo ha sido ese largo recorrido en el tiempo».

Aunque de alguna manera pudiese parecerlo, «el título elegido no es para nada un lamento por el paso del tiempo, no tiene ninguna connotación de queja sino más bien al contrario; creo que es como mirar atrás y ver el campo florecido y lleno de esa cosecha que dejan los años, que es verdad que nos quitan recuerdos y sensaciones, pero también nos van dejando esa sabiduría vital que siempre comentó Kavafis, la de que uno se da cuenta de que el camino era realmente la estación final, y que hacer el camino con los pasos adecuados te lleva exactamente a la coherencia y a la realización de un proyecto personal».

La selección de los poemas que llenan esta antología, comentó, «se ha hecho con criterios cronológicos, porque lo que hemos buscado es incluir en ella como una muestra de cada libro, y de esa manera va avanzando en el tiempo desde el primer poemario, que era Rotonda con estatuas, hasta el último, que es Nadar en seco, que es en el que estoy trabajando ahora». Aunque este último libro no está publicado aún, apuntó Morante, «nos parecía interesante incluir también los frutos del ahora para que la gente viera un poco en qué estamos en este momento y cómo ha ido evolucionando poco a poco la voz poética en el tiempo, una evolución que ha sido coherente porque no creo que el poeta deba estar dando saltos de forma continua, sino que creo mucho en la línea trazada por una coherencia».

En cualquier caso, reconoció, «sí considero que en los últimos libros hay también más oficio literario, pero la voz que habita en los primeros poemas y la que lo hace en los poemas finales es la misma, con las mutaciones y variaciones que va dejando el tiempo entre las manos, pero realmente no me gustaría la impostura, no me gustaría que el poeta que aparece en el libro tuviera distintas máscaras, sino la misma cara que va sumando las erosiones del tiempo, las cicatrices de la edad».