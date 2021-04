Anita, un ejemplo de lucha en la España rural

HOY que la llamada España vaciada está tan de actualidad, por esa necesidad imperiosa de devolver la vida a los pueblos, encontrar a representantes anónimos de la supervivencia y la entrega por el medio rural nos sirven de ejemplo de esa lucha y la humanizan, poniendo rostro y voz. Hoy tenemos una de esas protagonistas dignas de destacar, una gran mujer del medio rural abulense, luchadora y querida que, además, es uno de los pilares de una familia con cinco generaciones, de esas que ya no abundan, desde su tía Simona Gómez al último de sus bisnietos.

Ana Izquierdo Gómez, nacida y criada en la localidad de Medinilla, donde aún reside, y conocida como Anita, tiene una buena historia que contar a sus 86 años. Se casó con el pequeño ‘de los Condes’, famosos transportistas de la zona de El Barco, y nada más nacer su segundo hijo su marido Pedro enfermó de Addison. Entonces cogió las riendas, continuó trabajando en el campo y cuidó a su marido durante 40 años, hasta que falleció. Pese a las dificultades económicas sacó adelante a sus dos hijos, el mayor funcionario de la AGE, José Luis, y el segundo ingeniero, Julio César, ambos residentes en Madrid. Otro de sus logros es haber conseguido jubilarse con su propia pensión, algo poco frecuente para la época, después de haber cotizado 32 años y medio al sistema agrario.

Ella siguió viviendo en el pueblo donde es muy apreciada por su talante y su buen hacer y donde se ganó la confianza de todos, vecinos habituales y esporádicos, no en vano llegó a tener a su cuidado una veintena de llaves de la luz por si pasaba algo en ausencia de sus propietarios. El cariño es recíproco, al no ahorrar elogios a la gente de su pueblo y alrededores. Nos cuenta que ha hecho «prácticamente de todo», cosía muy bien y que le hubiera gustado ser maestra, tarea que desempeñó de joven durante un tiempo cuando se puso la maestra enferma. Trabajó medio año como alguacila en el Ayuntamiento y la propusieron como juez de paz del pueblo, pero ya era muy mayor y rehusó.

